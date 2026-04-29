A ieșit dintr-un „accident” în anii ’60, azi bate recordul mondial la licitație / 2 milioane de dolari pentru un Cartier Crash

Un ceas cu o formă distorsionată, asimetrică, inspirat – cel puțin conform legendei – dintr-un accident de mașină, a devenit cel mai scump ceas de mână Cartier vândut vreodată la licitație. Prețul: aproape 2 milioane de dolari, obținut la Sotheby’s Hong Kong, potrivit CNN.

Modelul: Cartier Crash, un obiect care, la prima vedere, seamănă mai degrabă cu legendarul ceas care curge al lui Salvador Dalí decât cu o bijuterie de lux.

Povestea formei distorsionate pe care mulți o pun la îndoială

Legenda spune că totul a început în 1967, la Londra, când un client a adus la boutique-ul Cartier de pe New Bond Street un ceas distrus într-un accident de mașină. Căldura impactului topise carcasa ovală, iar Jean-Jacques Cartier – strănepotul fondatorului casei – ar fi fost atât de fascinat de forma rezultată încât a decis să o reproducă.

Puțini iau această poveste în serios, inclusiv Francesca Cartier Brickell, nepoata lui Jean-Jacques, care oferă o versiune mai prozaică în cartea sa din 2019, „The Cartiers”: designerul Rupert Emmerson ar fi ajustat pur și simplu un model existent, dându-și seama că o carcasă metalică putea arăta ca și cum ar fi fost implicată într-un accident prin „prinderea capetelor într-un punct și punerea unei îndoituri la mijloc.”

Adevărul nu prea contează, spune Benjamin Clymer, fondatorul platformei de profil Hodinkee. „Povestea care a fost perpetuată este pur și simplu atât de captivantă, atât de minunată, romantică și nebună. Și apoi numele – Cartier Crash, cu consoanele duble – pur și simplu sună.”

Un eșec inițial, acum o comoară

Ceasul nu a fost nicidecum un succes imediat. Una dintre cele mai mari vedete de cinema ale epocii, Stewart Granger, a fost printre primii cumpărători – și l-a returnat în decurs de o săptămână pentru că era „prea neobișnuit.” Forma neregulată complica și fabricarea: cifrele romane și acele în formă de sabie, semnătură a casei Cartier, erau dificil de citit pe un cadran asimetric.

„Primul ceas Crash mi-a cauzat multe bătăi de cap”, îl citează pe Jean-Jacques chiar Brickell.

Se crede că primul exemplar s-a vândut cu aproximativ 1.000 de dolari – echivalentul a circa 9.000 de dolari astăzi. Iar din prima serie de producție ar fi ieșit doar o duzină de exemplare.

Kanye West și pantalonii săi scurți l-a readus la lumină

Saltul în valoare a venit brusc și spectaculos.

În 2021, un Crash din 1970 s-a vândut cu peste un milion de dolari la Sotheby’s Geneva.

Mai puțin de un an mai târziu, un original din 1967 a doborât din nou recordul, ajungând la 1,65 milioane de dolari. Iar acum, modelul vândut în Hong Kong – unul dintre cele trei produse în 1987 – a dus ștacheta la aproape 2 milioane.

Tom Heap, specialist în ceasuri la Sotheby’s Londra, explică prețurile prin raritate extremă: deși Cartier nu face publice cifrele de producție, experții estimează că numărul total de exemplare se măsoară în sute, nu în mii – există în „cantități incomensurabil de mici.”

Raritatea singură nu explică însă explozia de interes din ultimii ani.

Clymer indică un moment precis: 2018, când Kanye West a apărut purtând un Crash în emisiunea specială a lui David Letterman pe Netflix.

„Îi dau meritul unde i se cuvine. Cred că Kanye West, purtând pantaloni scurți, a fost cel care l-a readus în atenția publicului.”

De atunci, modelul a devenit un accesoriu căutat și de alte vedete, printre care Timothée Chalamet și Kim Kardashian.

Și iată cum un ceas respins la debut ca fiind „prea neobișnuit” a ajuns, la aproape șase decenii distanță, cel mai valoros ceas Cartier vândut vreodată la licitație.