A ieșit dintr-un „accident” în anii ’60, azi bate recordul mondial la licitație / 2 milioane de dolari pentru un Cartier Crash

A fost returnat la o săptămână după cumpărare pentru că era „prea neobișnuit." Acum, la aproape șase decenii distanță, același model - Cartier Crash - a devenit cel mai valoros ceas de mână Cartier vândut vreodată la licitație, la un preț de aproape 2 milioane de dolari.
CNN
Luiza Moldovan
29 apr. 2026, 16:05, Știri externe

Un ceas cu o formă distorsionată, asimetrică, inspirat – cel puțin conform legendei – dintr-un accident de mașină, a devenit cel mai scump ceas de mână Cartier vândut vreodată la licitație. Prețul: aproape 2 milioane de dolari, obținut la Sotheby’s Hong Kong, potrivit CNN.

Modelul: Cartier Crash, un obiect care, la prima vedere, seamănă mai degrabă cu legendarul ceas care curge al lui Salvador Dalí decât cu o bijuterie de lux.

Povestea formei distorsionate pe care mulți o pun la îndoială

Legenda spune că totul a început în 1967, la Londra, când un client a adus la boutique-ul Cartier de pe New Bond Street un ceas distrus într-un accident de mașină. Căldura impactului topise carcasa ovală, iar Jean-Jacques Cartier – strănepotul fondatorului casei – ar fi fost atât de fascinat de forma rezultată încât a decis să o reproducă.

Puțini iau această poveste în serios, inclusiv Francesca Cartier Brickell, nepoata lui Jean-Jacques, care oferă o versiune mai prozaică în cartea sa din 2019, „The Cartiers”: designerul Rupert Emmerson ar fi ajustat pur și simplu un model existent, dându-și seama că o carcasă metalică putea arăta ca și cum ar fi fost implicată într-un accident prin „prinderea capetelor într-un punct și punerea unei îndoituri la mijloc.”

Adevărul nu prea contează, spune Benjamin Clymer, fondatorul platformei de profil Hodinkee. „Povestea care a fost perpetuată este pur și simplu atât de captivantă, atât de minunată, romantică și nebună. Și apoi numele – Cartier Crash, cu consoanele duble – pur și simplu sună.”

Un eșec inițial, acum o comoară

Ceasul nu a fost nicidecum un succes imediat. Una dintre cele mai mari vedete de cinema ale epocii, Stewart Granger, a fost printre primii cumpărători – și l-a returnat în decurs de o săptămână pentru că era „prea neobișnuit.” Forma neregulată complica și fabricarea: cifrele romane și acele în formă de sabie, semnătură a casei Cartier, erau dificil de citit pe un cadran asimetric.

„Primul ceas Crash mi-a cauzat multe bătăi de cap”, îl citează pe Jean-Jacques chiar Brickell.

Se crede că primul exemplar s-a vândut cu aproximativ 1.000 de dolari – echivalentul a circa 9.000 de dolari astăzi. Iar din prima serie de producție ar fi ieșit doar o duzină de exemplare.

Kanye West și pantalonii săi scurți l-a readus la lumină

Saltul în valoare a venit brusc și spectaculos.

În 2021, un Crash din 1970 s-a vândut cu peste un milion de dolari la Sotheby’s Geneva.

Mai puțin de un an mai târziu, un original din 1967 a doborât din nou recordul, ajungând la 1,65 milioane de dolari. Iar acum, modelul vândut în Hong Kong – unul dintre cele trei produse în 1987 – a dus ștacheta la aproape 2 milioane.

Tom Heap, specialist în ceasuri la Sotheby’s Londra, explică prețurile prin raritate extremă: deși Cartier nu face publice cifrele de producție, experții estimează că numărul total de exemplare se măsoară în sute, nu în mii – există în „cantități incomensurabil de mici.”

Raritatea singură nu explică însă explozia de interes din ultimii ani.

Clymer indică un moment precis: 2018, când Kanye West a apărut purtând un Crash în emisiunea specială a lui David Letterman pe Netflix.

„Îi dau meritul unde i se cuvine. Cred că Kanye West, purtând pantaloni scurți, a fost cel care l-a readus în atenția publicului.”

De atunci, modelul a devenit un accesoriu căutat și de alte vedete, printre care Timothée Chalamet și Kim Kardashian.

Și iată cum un ceas respins la debut ca fiind „prea neobișnuit” a ajuns, la aproape șase decenii distanță, cel mai valoros ceas Cartier vândut vreodată la licitație.

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Avertismentul unui expert: Economia României se prăbușește. „Guvernul doar a tăiat contabil/Mai ușor cu vrăjeala reformelor pe scări”
Gandul
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Groapă gigantică de deșeuri industriale, convertită în oază verde. Proiect de 13 milioane de euro pentru 14 hectare de teren
Libertatea
Ce se va întâmpla cu medicul estetician din București, după ce o pacientă venită pentru lifting a ajuns în comă și a murit
CSID
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor