Manhattan, în flăcări după succesul echipei Knicks: un autobuz al Cupei Mondiale a fost incendiat

Celebrările au degenerat însă în incidente violente, soldate cu incendierea unui autobuz folosit pentru Cupa Mondială de fotbal și rănirea prin împușcare a unui adolescent, relatează Reuters.

Victoria obținută de Knicks în fața formației San Antonio Spurs a declanșat un val de entuziasm fără precedent în oraș. Echipa din New York a cucerit primul său titlu NBA după mai bine de cinci decenii, ultimul succes datând din 1973.

Petreceri transformate în violențe

După fluierul final, mii de fani s-au adunat în Times Square și în jurul arenei Madison Square Garden. Mulți au ieșit din baruri și zone special amenajate pentru vizionarea meciului.

Martorii au relatat că în timpul festivităților au fost lansate artificii și grenade fumigene. Atmosfera s-a tensionat pe măsură ce mulțimile au crescut, iar unele grupuri au început să blocheze traficul și să urce pe vehicule aflate în zonă.

Potrivit poliției din New York, un adolescent în vârstă de 17 ani a fost împușcat în picior în apropiere de Times Square, în jurul orei 02:00. Trei persoane au fost reținute pentru verificări, iar ancheta este în desfășurare.

Autobuzele Cupei Mondiale, ținta mulțimii

În același timp, sute de persoane au înconjurat un convoi de aproximativ 15 autobuze care transportaseră suporteri ai Cupei Mondiale de fotbal. Vehiculele fuseseră utilizate după partida dintre Brazilia și Maroc, disputată în zona metropolitană a New Yorkului.

Mai mulți participanți la petreceri au urcat pe acoperișurile autobuzelor și au pătruns în interiorul acestora. Un autobuz școlar folosit pentru transportul spectatorilor a fost incendiat, iar alte câteva vehicule au suferit avarii importante.



Autoritățile nu au raportat victime în urma incendiului, însă imaginile surprinse la fața locului arată intervenția pompierilor pentru stingerea flăcărilor.

Poliția a intervenit în forță

După mai multe ore în care forțele de ordine au încercat să controleze situația, polițiști echipați pentru intervenții speciale au început dispersarea mulțimii. Mai multe străzi au fost închise temporar, iar unități călare au fost mobilizate pentru eliberarea zonelor aglomerate.

În ciuda incidentelor, numeroși suporteri au continuat să sărbătorească până dimineață. Mulți dintre aceștia au declarat că au așteptat întreaga viață să vadă echipa New York Knicks devenind din nou campioană.

Succesul din acest an reprezintă doar al treilea titlu NBA din istoria clubului și primul obținut după o pauză de 53 de ani.