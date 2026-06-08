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Rapperul Kanye West a atras 40.000 de oameni la un concert în Olanda în ciuda retoricii sale pro-Hitler

Un concert susținut în Olanda de rapperul american Kanye West, cunoscut sub numele de Ye, a atras sâmbătă peste 40.000 de oameni, fanii săi dorind să separe arta de artist, în ciuda tiradelor sale antisemite și pro-Hitler, care au dus la anularea mai multor concerte în Europa.
Rapperul Kanye West a atras 40.000 de oameni la un concert în Olanda în ciuda retoricii sale pro-Hitler
Foto: Hepta
Laurentiu Marinov
08 iun. 2026, 11:36, Știri externe
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În fața stadionului Gelredome din Arnhem (estul Olandei), mulți fani au declarat pentru AFP că au venit în principal pentru muzica artistului Kanye West, în vârstă de 48 de ani, condamnând în același timp remarcile sale controversate. „Nu susțin tot ce a spus ”, a declarat Loes Snyers, un student belgian în vârstă de 20 de ani. „Dar eu nu mă interesează controversele din jurul acțiunilor greșite ale artiștilor; sunt cu adevărat concentrat pe muzică”, relatează Le Figaro.

Kanye West a stârnit indignare cu comentarii care îl glorificau pe liderul nazist Adolf Hitler. Declarațiile sale controversate, cântecul său „Heil Hitler” de anul trecut și vânzarea de tricouri cu svastică pe site-ul său web au declanșat reacții negative la adresa turneului său european. Rapperul s-a distanțat de atunci de remarcile sale de pe rețelele de socializare, atribuindu-le tulburării sale bipolare.

În fața sălii de concerte a avut loc un mic protest împotriva artistului, organizat de organizația evreiască CIDI (Centrul de Informare și Documentare din Israel), afișând, printre altele, citate antisemite ale rapperului pe pancarte. „Știu că fanii lui vin probabil pentru muzică, dar nu putem închide ochii la ura față de evrei pe care a răspândit-o pe scară largă în trecut ”, a declarat Naomi Mestrum, directoarea CIDI.

Judecătorii nu au fost de acord să anuleze concertul lui Kanye West

Organizatorii protestului au încercat fără succes să anuleze concertul de sâmbătă și concertul programat de luni la o instanță din Amsterdam. Miercuri, judecătorii au decis că concertele nu reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice. „Nu suntem mulțumiți că i se oferă o scenă atât de imensă aici, în Olanda, în timp ce alte țări din jurul nostru au tras o linie morală și l-au respins. Olanda s-a dovedit a fi puțin mai lașă”, a continuat Naomi Mestrum.

Primarul orașului Arnhem, Ahmed Marcouch, a acordat permisiunea pentru concertele de sâmbătă și luni, în ciuda a ceea ce a numit „declarații reprobabile”, în timp ce ministrul pentru Azil și Migrație, Bart van den Brink, a susținut că nu există nicio bază legală pentru a-i interzice lui Ye intrarea în  Olanda.

Comportamentul anterior al rapperului a fost totuși un motiv valid pentru a-i interzice concertele în Regatul Unit, Franța, Polonia și Italia.

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