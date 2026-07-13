Fanii fără bilete au forțat intrarea la un concert Jay-Z. Spectacolul a fost amânat câteva ore

Un concert al rapperului Jay-Z, programat duminică pe stadionul Yankee din New York, a fost amânat câteva ore din cauza încercărilor fanilor de a intra fără bilete, potrivit AFP.

Mai mulți fani fără bilete au forțat intrarea pe stadion

„Sute de oameni” fără bilete la concert „și-au croit drum prin fața deținătorilor de bilete, care așteptau pașnic. În unele cazuri, au încălcat măsurile de securitate”, a declarat un purtător de cuvânt al organizatorilor concertului.

„Drept urmare, accesul la toate intrările stadionului a fost închis pentru o perioadă extinsă”. Accesul a fost redeschis „treptat și cu cea mai mare precauție pentru a asigura siguranța tuturor celor din interiorul și din afara stadionului”, a adăugat acesta, potrivit sursei.

Sute de oameni au rămas afară mai multe ore, deși aveau bilete

Concertul era programat să înceapă în jurul orei 20:00. Cu toate acestea, sute de oameni au rămas în afara sălii ore în șir, în ciuda faptului că aveau bilete, înainte de a fi lăsați să intre treptat.

Unii au indicat, pe rețelele de socializare, că nu au putut niciodată să intre la concert. Rapperul a urcat în cele din urmă pe scenă în jurul orei 00:15. El a cântat în fața a peste 40.000 de oameni adunați pe stadion.

Ultimul concert major al rapperului a avut loc în urmă cu 9 ani

Jay-Z a explicat pe scurt situația înainte de a începe spectacolul său. Acest concert a fost ultimul dintr-o serie de trei spectacole, care au început vineri pentru artistul newyorkez în vârstă de 56 de ani. Rapperul nu mai susținuse un concert solo major din 2017, mai indică sursa citată.