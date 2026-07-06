Dacă ai avea o singură seară în această vară pentru a simți puterea muzicii la cel mai înalt nivel... ai alege-o pe aceasta?

Vineri, 10 iulie 2026, de la ora 19:00, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, publicul este invitat să descopere unul dintre cele mai spectaculoase momente muzicale ale verii, Concertul Simfonic Finala Masterclass de dirijat.

Cum ar fi să vezi, într-o singură seară, opt dirijori din șapte țări și patru continente?

Mai mult decât un concert, spectacolul este un dialog muzical internațional. Fiecare dirijor vine cu propria viziune artistică, propria energie și propriul mod de a transforma partitura într-o experiență care se simte înainte de a fi înțeleasă.

Sub îndrumarea reputatului profesor Gaddiel Dombrowner, mentor al masterclass-ului și una dintre personalitățile marcante ale artei dirijorale internaționale, această experiență reprezintă o veritabilă demonstrație de excelență artistică și formare la cel mai înalt nivel.

Dirijori invitați:Albert Baulies (Spania), Anson Au-Yeung (Hong Kong), Chris Pamela Childs (Australia), Paul Coispeau (Franța), Eyal Gesundheit (Israel), Juan Felipe Loaiza Romero (Columbia), Micah Newquist (S.U.A.) și Sean Radermacher (S.U.A.).

Cât de des ai ocazia să asculți aceeași orchestră inspirată de opt personalități artistice diferite?

Fiecare schimbare la pupitrul dirijoral aduce o nouă perspectivă, o altă intensitate și o altă emoție, iar publicul asistă la o demonstrație fascinantă despre cât de diferit poate prinde viață aceeași muzică.

Cine va transforma emoția în voce?

Soliștii Răzvan Săraru și Nicoleta Ardelean vor adăuga strălucire și expresivitate fiecărui moment, oferind interpretări care completează perfect forța orchestrei și rafinamentul dirijoral.

Ce face ca acest concert să fie cu adevărat memorabil?

Pe scenă se află Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, unul dintre reperele vieții muzicale românești, alături de artiști care reprezintă școli muzicale și culturi diferite. Rezultatul este un spectacol în care tradiția și viziunea contemporană se întâlnesc într-un mod spectaculos.

De ce vor vorbi oamenii despre această seară și după ultimele aplauze?

Marile concerte nu se măsoară doar prin repertoriu, ci prin emoțiile pe care le lasă în suflet. Uneori, o singură interpretare poate schimba felul în care privești muzica pentru totdeauna.

Ce pierzi dacă alegi să nu fii acolo?

Pierzi șansa de a fi martor la un eveniment artistic irepetabil, o întâlnire unică între maeștri ai baghetei, soliști valoroși și o orchestră de prestigiu, într-o seară în care fiecare acord va spune o poveste diferită.

Unele spectacole se termină odată cu ultimul acord, cele cu adevărat mari atunci încep.

Concertul Simfonic Finala Masterclass de dirijat reprezintă mai mult decât încheierea unui proiect internațional. Este celebrarea talentului, a excelenței și a puterii muzicii de a uni oameni din întreaga lume.

Vineri, 10 iulie 2026, de la ora 19:00, laColegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, vino să fii parte dintr-o seară în care muzica se trăiește cu adevărat,pentru că unele experiențe nu pot fi povestite!Trebuie trăite în sală, cu toate simțurile.

Biletele sunt disponibile acum pe tnobconstanta.ro/bilete– prin platforma https://ticketstore.ro. Se pot achiziționa și de la casa de bilete a Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța (în intervalul 10-18 de luni până vineri), precum și de la locația desfășurării spectacolului, cu 3 ore înainte de începerea reprezentației.