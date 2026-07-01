Percheziții în Germania pentru biletele la Campionatul European de Fotbal din 2024. Mii de bilete la prețuri preferențiale

Din cauza suspiciunilor de corupție în legătură cu Campionatul European de Fotbal din 2024 din Germania, anchetatorii din întreaga Germania au percheziționat numeroase administrații orășenești și sediul Federației Germane de Fotbal ( DFB ), anunță FAZ.
Situația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Biroului de Poliție Criminală al landului Renania de Nord-Westfalia (LKA NRW) și de un purtător de cuvânt al DFB.
Parchetul din Bochum și LKA NRW anchetează suspiciunea de acceptare și acordare de avantaje necuvenite.
„Un bilet la fotbal nu face parte din salariu. Oricine din sectorul public care cere mită va primi o vizită de la noi”, a anunțat ministrul de interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul (CDU). Evenimente majore precum Campionatul European de Fotbal depind de încrederea publicului în sport și în autoritățile care îl fac posibil.
„Nu vom permite ca această încredere să fie afectată de câteva invitații și amenzi. Suspiciunea este serioasă și tocmai de aceea va fi investigată temeinic”, a declarat Reul. Anchetatorii de la Biroul de Poliție Criminală de Stat (LKA) lucrează „temenin, obiectiv și fără a ține cont de persoană”.
Ancheta este în desfășurare.
Surse din domeniul securității au indicat că este în curs o anchetă împotriva unui bărbat german în vârstă de 66 de ani și a unui francez în vârstă de 46 de ani.
Euro 2024 GmbH, o filială a UEFA Events SA și DFB EURO GmbH, a fost înființată pentru a organiza turneul. Bărbatul în vârstă de 66 de ani, fost angajat al orașului Gelsenkirchen , ar fi fost invitat la semifinala Campionatului European dintre Spania și Franța, de la München.
El este acuzat că a primit un beneficiu financiar de aproximativ 2.400 de euro în legătură cu această invitație, pe care ar fi primit-o în exercitarea atribuțiilor sale oficiale.
În plus, au apărut suspiciuni privind acordarea structurată de avantaje de către Euro 2024 GmbH. Această companie ar fi distribuit câteva mii de bilete pentru uz intern către cele zece orașe gazdă. Dacă și în ce măsură aceste bilete și invitații la meciuri au fost acceptate face, de asemenea, parte din anchetă.
Percheziții au loc la primăriile din Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt pe Main, Stuttgart și München. Un mandat de ridicare a documentelor era în curs de executare la primăria din Leipzig. De asemenea, sunt planificate percheziții la două companii din Renania de Nord-Westfalia, o companie din Bavaria și la sediul Federației Germane de Fotbal din Frankfurt pe Main, fostul sediu al Euro 2024 GmbH.