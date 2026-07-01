Percheziții în Germania pentru biletele la Campionatul European de Fotbal din 2024. Mii de bilete la prețuri preferențiale

Situația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Biroului de Poliție Criminală al landului Renania de Nord-Westfalia (LKA NRW) și de un purtător de cuvânt al DFB.

Din cauza suspiciunilor de corupție în legătură cu Campionatul European de Fotbal din 2024 din Germania , anchetatorii din întreaga Germania au percheziționat numeroase administrații orășenești și sediul Federației Germane de Fotbal ( DFB ), anunță FAZ.

Administrațiile orașelor ar fi primit mii de bilete la Campionatul European la prețuri preferențiale. Acestea au fost utilizate de mai multe orașe și în diverse moduri, potrivit biroului procurorului și biroului poliției criminale de stat.

Ministrul de Interne, Reul, anunță o anchetă

„Un bilet la fotbal nu face parte din salariu. Oricine din sectorul public care cere mită va primi o vizită de la noi”, a anunțat ministrul de interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul (CDU). Evenimente majore precum Campionatul European de Fotbal depind de încrederea publicului în sport și în autoritățile care îl fac posibil.

„Nu vom permite ca această încredere să fie afectată de câteva invitații și amenzi. Suspiciunea este serioasă și tocmai de aceea va fi investigată temeinic”, a declarat Reul. Anchetatorii de la Biroul de Poliție Criminală de Stat (LKA) lucrează „temenin, obiectiv și fără a ține cont de persoană”.

Ancheta este în desfășurare.

Bărbat de 66 de ani din Gelsenkirchen în centrul atenției

Surse din domeniul securității au indicat că este în curs o anchetă împotriva unui bărbat german în vârstă de 66 de ani și a unui francez în vârstă de 46 de ani. Euro 2024 GmbH, o filială a UEFA Events SA și DFB EURO GmbH, a fost înființată pentru a organiza turneul. Bărbatul în vârstă de 66 de ani, fost angajat al orașului Gelsenkirchen , ar fi fost invitat la semifinala Campionatului European dintre Spania și Franța, de la München. El este acuzat că a primit un beneficiu financiar de aproximativ 2.400 de euro în legătură cu această invitație, pe care ar fi primit-o în exercitarea atribuțiilor sale oficiale.

Anterior, el fusese sesizat de poliție pentru suspiciuni de fraudă, precum și pentru reținerea și delapidarea salariilor și nu mai este angajat al orașului Gelsenkirchen. Conform anchetei, se presupune că invitații similare au fost adresate și managerilor de proiect din alte orașe gazdă ale Campionatului European, au declarat autoritățile.