Merz, criticat public după ce a lăudat echipa Germaniei de la Cupa Mondială după înfrângerea cu Paraguay

„Ce meci!” a scris Merz pe X imediat după ce quadrupla campioană mondială a fost eliminată în urma unei surprize majore din partea Paraguayului.

„Prin dedicarea și spiritul de echipă de care ați dat dovadă la acest Campionat Mondial, ați încântat întreaga noastră țară. Suntem mândri de voi”, a continuat Cancelarul german, Friedrich Merz, potrivit AFP, citată de France24.

Susținerea lui Merz față de echipa Germaniei — cunoscută uneori sub numele de „Die Mannschaft”, a stârnit o serie de ironii pe internet, mulți întrebându-se dacă el a urmărit cu adevărat înfrângerea la loviturile de departajare.

Postarea lui Merz a ocupat primul loc pe site-ul ziarului Bild, publicație cu o largă audiență. Un titlu a calificat postarea drept „un dezastru”, iar altul a afirmat: „cancelarul se face de râs”.

Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, @DFB_Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. pic.twitter.com/TCMfDH6ROS — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 29, 2026

Alți internauți au ales să facă legătura între viziunea optimistă a lui Merz asupra înfrângerii Germaniei și atitudinea sa față de alte crize cu care se confruntă țara, printre care stagnarea economică, declinul industrial și o poziție strategică din ce în ce mai delicată.

Cancelarul, un creștin-democrat de centru-dreapta, a anunțat în repetate rânduri planuri grandioase pentru reforme radicale, doar pentru a fi acuzat că nu a reușit să aducă schimbări concrete.

Merz a încercat să-și apere declarațiile într-o postare ulterioară pe X, marți după-amiază.

„Ne sărbătorim succesele împreună. Și în înfrângere, rămânem uniți. Asta ne face puternici”, a scris Merz ulterior, pe X.

Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 30, 2026

„Oricine poartă vulturul pe piept merită sprijinul nostru, nu batjocura noastră”, a concluzionat cancelarul, referindu-se la animalul care simbolizează statul german și care apare pe tricourile echipei naționale.

Aceste gânduri s-au lovit, de asemenea, de o audiență ostilă, cel puțin pe platforma de socializare plină de ranchiună, criticii înghesuindu-se în răspunsurile lui Merz pentru a-l batjocori pe politician și a critica performanța fotbaliștilor țării.