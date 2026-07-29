Grupul parlamentar al conservatorilor lui Merz are un nou lider. Thorsten Frei, ales cu peste 91% din voturi

Deputații din blocul conservator al cancelarului german Friedrich Merz l-au ales miercuri pe Thorsten Frei în funcția de nou șef al grupului parlamentar. Votul marchează o nouă etapă pentru Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Uniunea Creștin-Socială (CSU), având în vedere cea mai recentă remaniere guvernamentală.

Anunțul rezultatului a fost făcut chiar de grupul parlamentar pe platforma X.

„Thorsten Frei a fost ales noul nostru șef de grup parlamentar. Îi urăm mult succes în noua sa funcție și așteptăm cu interes colaborarea viitoare”, au transmis reprezentanții blocului conservator, potrivit POLITICO.

Pentru alegerea noului lider, deputații CDU și CSU și-au întrerupt vacanța de vară. Thorsten Frei a obținut 91,9% din voturi, ceea ce a venit ca o confirmare a sprijinului de care se bucură în interiorul formațiunii.

Până acum, acesta a ocupat funcția de șef al Cancelariei lui Friedrich Merz și este considerat una dintre cele mai influente figuri ale conservatorilor germani.

Thorsten Frei îl înlocuiește pe Jens Spahn, care și-a dat demisia din fruntea grupului parlamentar în urma controversei generate de decizia sa de a apela la o mamă surogat pentru a avea un copil.

Retragerea acestuia a determinat cancelarul Friedrich Merz să opereze o remaniere guvernamentală mai complexă decât era anticipat.

În cursul dimineții de miercuri, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a numit oficial trei noi miniștri din partea CDU, iar decizia aceasta a venit la propunerea cancelarului.

Astfel, fostul secretar general al CDU, Carsten Linnemann, a devenit ministru al Sănătății, în locul Ninei Warken, care a preluat conducerea Cancelariei. De asemenea, Steffen Bilger a fost numit ministru al Transporturilor, prin înlocuirea lui Patrick Schnieder.

Înaintea ceremoniei de numire, Frank-Walter Steinmeier a declarat că astfel de schimbări sunt firești într-un Guvern aflat în funcție.

„Remanierea guvernelor nu este nimic neobișnuit în istoria Republicii Federale. Au existat întotdeauna remanieri ale cabinetului în timpul unei legislaturi în curs”, a declarat președintele german.

Noii miniștri și-au preluat deja, în mod oficial, atribuțiile, însă depunerea jurământului în fața Bundestagului va avea loc abia în luna septembrie, când Parlamentul german își va relua activitatea după vacanța de vară.

Autoritățile au decis amânarea ceremoniei pentru a evita convocarea parlamentarilor înainte de începerea noii sesiuni legislative.