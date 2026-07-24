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Cancelarul german Friedrich Merz anunță o remaniere a cabinetului său

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat, vineri dimineața, o remaniere a cabinetului său, după ce Jens Spahn, o figură marcantă a taberei conservatoare, a demisionat pe fondul unei controverse.
Cancelarul german Friedrich Merz anunță o remaniere a cabinetului său
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
24 iul. 2026, 10:38, Știri externe
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Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat vineri dimineață o remaniere guvernamentală.

Astfel, Carsten Linnemann, care până acum a ocupat funcția de secretar al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), o va înlocui pe Nina Warken în funcția de ministru al sănătății, relatează Deutsche Welle.

Totodată, ziarul german Bild relatează că Fritz Guentzler îl va înlocui pe Patrick Schnieder în funcția de ministru al transporturilor, deși cancelarul german nu a făcut niciun comentariu cu privire la acest portofoliu în cadrul conferinței de presă de vineri dimineață.

În plus, fostul secretar de stat parlamentar din cadrul Ministerului Digitalizării, Philipp Amthor (CDU), va deveni ministru de stat pentru Relațiile dintre Statul Federal și Landuri. Merz a afirmat că acesta are relații bune cu șefii cancelariilor landurilor și este un bun jurist, notează Die Welt. 

Friedrich Merz a menționat în cadrul conferinței de vineri că vor urma și alte decizii privind personalul, însă este nevoie de mai mult timp în acest sens.

Schimbările vin după ce Jens Spahn, o figură marcantă a taberei conservatoare, a demisionat pe fondul unei controverse potrivit căreia el a devenit părinte după ce a apelat la o mamă surogat din SUA.

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