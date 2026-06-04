Concertele lui Kanye West sunt permise în Olanda, în ciuda protestelor împotriva remarcilor sale antisemite

Rapperul american Kanye West, cunoscut și drept „Ye”, va avea voie să susțină două concerte în Olanda, ca urmare a unei decizii luate de un judecător, relatează Euronews.

În ciuda controverselor ample din jurul rapperului american, Tribunalul Districtual din Amsterdam nu a găsit motive pentru a interzice spectacolele. West a făcut anterior numeroase remarci antisemite. Concertele sale sunt programate să aibă loc pe 6 și 8 iunie la Gelredome din orașul Arnhem, din estul Olandei.

Concertele sale nu sunt o amenințare la ordinea publică

Judecătorul a decis că spectacolele nu reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice. Astfel, a fost respinsă încercarea Consiliului Evreiesc Central din Olanda de a bloca evenimentele. Grupul a intentat un proces de urgență, invocând istoricul lui West de remarci antisemite.

„Nu există indicii că prezența lui West în zilele următoare va duce la pericole concrete pentru ordinea publică”, a declarat instanța, potrivit sursei citate.

Chanan Hertzberger, președinta Consiliului Evreiesc Central, a declarat că „sentimentul pe care îl avem este că e în regulă dacă ești antisemit”.

Remarcile sale antisemite nu sunt „un motiv pentru a-i refuza intrarea” în Olanda

Viceprim-ministrul olandez Bart van den Brink a declarat, săptămâna trecută, că sunt necesare „motive solide” pentru a interzice oamenilor intrarea în țară. El a menționat că „declarațiile anterioare ale lui West nu reprezintă, în acest moment, un motiv pentru a-i refuza intrarea”, mai specifică sursa.

Organizatorii concertului spun că s-au vândut 70.000 de bilete pentru cele două spectacole din Olanda ale rapperului american.

Mai multe concerte ale lui West din Europa au fost anulate

Această decizie vine după ce multe dintre concertele europene ale lui West au fost anulate. Spectacolele au fost anulate inclusiv în Franța, Marea Britanie, Polonia și Elveția.

Cele mai recente anulări au fost cele două concerte din Italia, care urmau să aibă loc luna viitoare în orașul nordic Reggio Emilia. Autoritățile italiene au anunțat că spectacolele lui West și ale colegul său rapper, Travis Scott, nu vor avea loc. Autoritățile au invocat motive de ordine publică și securitate, conform aceleiași surse.

Când au început comentariile antisemite ale artistului

Remarcile antisemite ale lui West au început în 2022, când a făcut o serie de comentarii jignitoare pe rețelele de socializare. Acestea au dus la eliminarea sa atât de pe X, cât și de pe Instagram. Muzicianul a fost concediat de agenția sa, iar mai multe branduri de modă s-au distanțat de West.

În februarie 2025, West a început să vândă tricouri cu svastică. În luna mai, a lansat o melodie intitulată „Heil Hitler”, care îl lăuda pe liderul nazist. Aceasta a dus la retragerea vizei de intrare în Australia și la arestarea imediată în Brazilia.

West a dat vina pe comportamentul său impulsiv

Artistul și-a cerut scuze pentru acțiunile sale. Rapperul american a publicat un anunț pe o pagină întreagă în Wall Street Journal, la începutul acestui an. El a abordat comentariile sale antisemite din trecut, reflectând asupra unui „episod maniacal de patru luni de comportament psihotic, paranoic și impulsiv”. West a adăugat că „a pierdut contactul cu realitatea”, mai arată sursa.