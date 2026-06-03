Turcia îl acuză pe Kanye West că i-a jignit „credința” și „valorile constituționale”

Rapperul american Kanye West a fost criticat dur de Turcia în urma unui concert susținut în țară sâmbătă, potrivit AFP.

Cunoscut și sub numele de Ye, artistul a fost acuzat că subminează „valorile constituționale și religioase” ale Turciei.

Acuzațiile dure ale țării vin în contextul interpretării unei piese intitulate „I Am A God”.

Primul turneu european în 11 ani

West a concertat pe 30 mai pe Stadionul Olimpic Atatürk în fața unei mulțimi de aproximativ 100.000 de oameni. Aceasta a fost prima sa reprezentație în Europa în peste zece ani. Mai multe din concertele sale au fost interzise în Europa în ultimele luni, din cauza tiradelor sale antisemite. Rapperul american le atribuie tulburării sale bipolare, potrivit sursei.

Kanye West a numit evenimentul „cel mai mare eveniment pe stadion din toate timpurile”, susținând că a doborât un record de prezență cu 118.000 de spectatori. Această afirmație a fost contestată, deoarece mai multe concerte gratuite au atras deja mulțimi mult mai mari în istoria recentă.

Concertul rapperului „a jignit valorile religioase ale Turciei”

Oktar Saral, consilierul șef al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, a denunțat evenimentul, numindu-l o înscenare care „a jignit valorile religioase ale țării”. El a subliniat în mod special interpretarea cântecului „I Am A God”. Consilierul a afirmat că faptul că zeci de mii de oameni au cântat piesa „constituie o chestiune serioasă care necesită o examinare amănunțită”. De asemenea, el a făcut referire și la „retorică și simboluri” contrare credinței.

Saral a denunțat „implicarea unui segment conservator al societății” în ceea ce a numit o „agresiune culturală”. Aici, a participat icoana gotică franceză Michèle Lamy, „asociată cu ocultismul și simboluri obscure”, potrivit acestuia.

În ciuda criticilor, concertul a generat venituri semnificative

Totuși, evenimentul a avut și un impact economic semnificativ. Potrivit presei turcești, acesta a generat venituri de aproape 100 de milioane de dolari. Afluxul mare de spectatori internaționali a cauzat congestie în transportul din Istanbul. Unele linii de metrou au funcționat toată noaptea pentru a acomoda mulțimile, mai arată sursa.

În ciuda controverselor, Kanye West își continuă turneul european, având încă planificate concerte în Olanda, Albania, Spania și Portugalia.