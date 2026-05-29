Interzis în mai multe țări europene, Kanye West își începe în Turcia primul turneu european din ultimii 11 ani

Rapperul american Kanye West, cunoscut în prezent sub numele de Ye, va susține sâmbătă un concert de amploare pe Stadionul Olimpic Atatürk din Istanbul.

Evenimentul va marca începutul turneului său de vară și primul turneu european al artistului din ultimii 11 ani, potrivit Variety.

Concertul are loc după anularea unor spectacole planificate în Marea Britanie, Franța, Elveția și Polonia, în urma declarațiilor antisemite făcute de artist.

Fani din mai multe țări vin la Istanbul

Potrivit organizatorilor, spectatori din Marea Britanie, Statele Unite, Germania, Polonia, Rusia și Kazahstan și-au anunțat participarea la concertul din Istanbul.

Evenimentul este organizat de compania ILS Vision, în colaborare cu TemaCC.

Fondatorul ILS Vision, Erdem Karahan, a declarat presei turce că mulți dintre participanți aleg Istanbulul deoarece nu mai pot vedea artistul în propriile țări.

Organizatorii așteaptă până la 120.000 de spectatori

Concertul va avea loc pe o scenă în formă de glob. Organizatorii estimează o audiență de până la 120.000 de persoane. Până în prezent au fost vândute aproximativ 75.000 de bilete.

Potrivit lui Erdem Karahan, dacă numărul spectatorilor va ajunge la 99.000, Istanbulul ar putea stabili un record mondial pentru cel mai mare concert organizat vreodată într-o singură locație.

Consumul de alcool va fi interzis în interiorul stadionului.

Impact economic estimat la până la 100 de milioane de dolari

Organizatorii estimează că vizitatorii străini vor genera venituri cuprinse între 50 și 100 de milioane de dolari.

Suma include cheltuielile pentru cazare, transport, restaurante și alte servicii turistice.

Travis Scott și North West, așteptați pe scenă

Mai mulți artiști turci vor deschide concertul. Printre aceștia se numără Sena Șener, Motive, Lvbel C5, Yener Çevik, Mavi și Pera.

Karahan a declarat că se așteaptă și la apariția rapperului american Travis Scott. Cei doi ar urma să interpreteze piesa „Father”, inclusă pe cel mai recent album al lui Ye, „Bully”.

De asemenea, este așteptată și North West, fiica artistului și a lui Kim Kardashian.

Controversele care au dus la anularea concertelor

În ultimii ani, Kanye West a fost implicat în mai multe controverse legate de declarațiile sale publice.

Artistul a publicat mesaje de susținere pentru naziști pe rețelele sociale.

De asemenea, a comercializat pe site-ul său tricouri cu simboluri naziste și a lansat anul trecut piesa „Heil Hitler”.

În luna ianuarie, Ye a publicat o scrisoare de scuze într-o ediție a Wall Street Journal. El a afirmat că comportamentul său a fost influențat de episoade maniacale asociate tulburării bipolare.

După concertul din Istanbul, Kanye West are programate spectacole în Olanda pe 6 și 8 iunie. Turneul va continua la Tirana, în Albania, pe 11 iulie. Artistul va concerta apoi la Reggio Emilia, în Italia, pe 18 iulie. Ultimul concert anunțat până acum este programat la Praga, pe 25 iulie.