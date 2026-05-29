Angajatul unei primării a găsit din întâmplare aur în valoare de 40.000 de euro în timp ce tundea gazonul

Un angajat al primăriei din Bannewitz, un mic oraș din Saxonia situat la sud de Dresda, tundea iarba lângă un bazin de retenție a apelor pluviale în luna octombrie 2025, când a observat ceva strălucind în fâșia proaspăt tăiată.

Inițial, a adunat opt pachete mici, sigilate. Funcționarii primăriei care au venit să investigheze au găsit încă două, arată Daily Galaxy.

Așezate împreună, acestea totalizau zece lingouri de aur, fiecare cântărind aproximativ 28 de grame, împrăștiate într-un model pe care municipalitatea l-a descris ulterior ca fiind în formă de evantai.

Valoarea totală a descoperirii s-a ridicat la aproximativ 40.000 de euro. Lingourile erau încă sigilate în ambalajul original când au fost găsite, ceea ce a permis păstrarea informațiilor despre producător și a numerelor de serie imprimate pe ambalaj.

Niciuna dintre persoanele care s-au prezentat în lunile care au urmat nu a putut dovedi că aurul era al lor.

Mai multe persoane au revendicat lingourile

Conform dreptului civil german, legea Fundrecht acordă proprietarului inițial al bunurilor pierdute de valoare semnificativă un termen de șase luni pentru a-și fundamenta revendicarea.

Pentru aurul din Bannewitz, termenul limită a expirat pe 17 aprilie 2026. Primarul Heiko Wersig a declarat pentru Süddeutsche Zeitung că orașul a primit între douăsprezece și cincisprezece solicitări separate în acea perioadă.

Explicațiile au fost diverse. O persoană a spus că lingourile i-au căzut din buzunar în timpul unei plimbări. Altcineva a susținut că erau încărcătura unei drone care a avut o defecțiune și s-a prăbușit în zonă.

O locuitoare din zonă s-a adresat primarului la o brutărie, crezând că aurul ar putea avea legătură cu o înșelătorie de tip „grandparent scam”, în care un escroc colectase monede de aur de la ea de acasă. Lingourile nu se potriveau.

Modul de împrăștiere a determinat o anchetă a poliției

Modul în care lingourile erau împrăștiate pe iarbă a ridicat semne de întrebare încă de la început. Dispunerea împrăștiată sugera că ar fi putut fi aruncate dintr-un vehicul în mișcare. Acest detaliu a determinat forțele de ordine să investigheze dacă aurul era legat de o urmărire sau de un alt eveniment criminal.

Ancheta nu a găsit dovezi care să lege aurul de vreo activitate criminală. Lingourile au fost păstrate într-o cameră de probe a poliției din Dresda, în timp ce autoritățile așteptau un solicitant legitim.

Odată cu expirarea termenului de revendicare, aurul este acum proprietatea legală a municipalității Bannewitz. Primarul Wersig a indicat că se așteaptă ca veniturile să fie în beneficiul organizațiilor civice locale.