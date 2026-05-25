AUR propune o lege pentru recuperarea investițiilor făcute din banii publici

Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament o propunere legislativă prin care statul român să poată recupera sau proteja investițiile făcute din bani publici în companii care, după ce au primit ajutoare consistente, sunt vândute, înstrăinate sau ajung în insolvență.
Departamentul Politic
25 mai 2026, 15:51, Politic
Inițiativa legislativă, depusă de senatorul AUR Cristian Șipoș vine după mai multe situații în care statul a acordat sprijin financiar de sute de milioane de euro unor operatori economici, iar ulterior aceste companii au fost vândute către grupuri străine sau au acumulat pierderi fără ca România să aibă vreun mecanism prin care să își recupereze investiția.

„Statul român a investit miliarde de euro în companii private. Considerăm parcurile eoliene, în fotovoltaice, în industria auto, în energie. Și apoi, a privit cum multe companii sunt vândute și revândute mai departe către fonduri de investiții străine pentru sute de milioane de euro. Profit pentru ei, pentru statul român nimic.
Aceasta este o problemă reală. Banul public este folosit pentru stimularea afacerilor, pentru locuri de muncă, iar valoarea a ceea ce pleacă din țară, fără ca statul să fi avut vreo pârghie să negocieze, să recupereze sau măcar să participe”, a declarat senatorul AUR, Cristian Șipoș.

De asemenea, senatorul AUR Cristian Șipoș subliniază că statul român trebuie să își protejeze banii publici.

„Am propus împreună cu colegii mei din grupul parlamentar al AUR legea care rezolvă această problemă. Mecanismul este simplu și corect: atunci când statul român acordă unei companii private ajutoare de milioane de euro, statul primește, pentru 5 ani, dreptul de a avea un cuvânt de spus, dreptul de a recupera banii înapoi, dreptul de a cumpăra el însuși acțiuni sau dreptul de a converti ajutorul de stat într-o participație minoră.

Microîntreprinderile și firmele mici nu sunt atinse. Investitorii serioși care dezvoltă afacerea nu sunt afectați. Regulile europene sunt respectate integral. Această lege nu pedepsește pe nimeni. Legea oprește un fenomen care, ani la rând, a costat statul miliarde de euro. Banii noștri, banul public trebuie protejat”, a precizat senatorul AUR, Cristian Șipoș.

Potrivit expunerii de motive, proiectul permite statului să intervină pentru protejarea banilor publici investiți în companii care sunt vândute sau intră în insolvență. Statul va putea recupera investiția, va avea drept de preempțiune la cumpărarea companiei sau va putea transforma ajutorul acordat într-o participație în firme. Măsura se aplică marilor companii care primesc ajutoare de la stat, de peste un milion de euro sau sprijin public de peste 10 milioane de euro în trei ani.

