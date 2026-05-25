Surse: Care sunt numele luate în calcul de Nicușor Dan pentru postul de premier

Președintele României, Nicușor Dan, ia în calcul mai multe nume pentru postul de premier, potrivit unor surse politice. În prezent, guvernul este condus interimar de Ilie Bolojan.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Diana Nunuț
25 mai 2026, 15:30, Politic
În urmă cu trei săptămâni, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. În tot acest timp, președintele României, Nicușor Dan, a convocat consultări la Palatul Cotroceni privind desemnarea unui nou premier. Cu toate acesta, el a declarat că discuțiile vor continua „până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

Totuși, potrivit unor surse politice citate de G4Media, sunt trei nume pe care șeful statului le ia în calcul pentru funcția de premier: Radu Burnete, Eugen Tomac și Alexandru Nazare.

Aceleași surse G4Media au mai declarat că este de așteptat ca președintele Nicușor Dan să organizeze în cursul zilei de marți noi consultări cu liderii partidelor. La momentul redactării articolului, Administrația Prezidențială nu a făcut un anunț oficial în privința acestui lucru.

Pe de altă parte, surse din PNL au spus pentru G4Media că liberalii nu vor vota un guvern care să fie controlat de PSD prin intermediul unor miniștri în posturi-cheie.

În plus, liberalii iau în calcul varianta ca acest guvern să fie sortit de la început eșecului pentru ca Nicușor Dan să forțeze în următorul pas revenirea PNL în coaliția de guvernare fără Ilie Bolojan, mai notează G4Media.

Cine sunt cei „în cărți”

Radu Burnete este consilier prezidențial și nu face parte din vreun partid.

Eugen Tomac este președintele PMP, europarlamentar, dar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.

De asemenea, Alexandru Nazare este ministru interimar la Finanțe.

În data de 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi „pentru”.

