Crin Antonescu despre viitorul premier: „Despre Tomac nu am o părere rea”. Ce zice de Nazare sau Predoiu

„Are Nicușor ceva în cap. Cum pot să știu eu? Văd nume… Eu cred că în ziua de 6 mai unul dintre invitații dumneavoastră a spus că și președintele trebuie să convoace consultări. PSD trebuia să se ducă, n-au făcut-o de trei săptămâni. Cu ce se duce PSD? Răspunsul este: ce propune Nicușor. Nu mi se pare în regulă”, a declarat Antonescu, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Acesta a comentat și numele lui Eugen Tomac în discuțiile despre viitorul Executiv.

„Eu despre Tomac nu am o părere rea. Este băsist, a fost un om decent. Un om politic rezonabil. Nu văd potrivit ca liderul unui partid care nu a pătruns în Parlament să conducă. Nu e treaba mea”, a spus fostul lider liberal.

Antonescu consideră însă că există mai multe variante cu experiență pentru funcția de șef al Guvernului.

„Există chiar mai multe. Oameni ca Nazare și Predoiu sunt calificați politic. Au experiență politică internă, internațională. Ei înțeleg și țara, și lumea politică. Sunt variante”, afirmă Antonescu.

Fostul președinte al PNL a vorbit și despre situația din PSD și despre influența liderilor partidului în desemnarea viitorului premier.

„În PSD sunt cinci-șase oameni dacă nu vrea Sorin Grindeanu. Grindeanu a fost un ministru care a făcut niște lucruri. (…) Sunt în PSD niște oameni cărora eu le-as da mandatul. Eu am mai spus. Locul asta de prim-ministru este pe zi ce trece cel mai greu. Primul ministru e omul responsabil practic”.