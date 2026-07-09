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Concluziile ședinței PNL, după ce TMB a suspendat hotărârile Congresului: Partidul revine la statutul din 2025 și forțează adoptarea legislației PNRR

Partidul Național Liberal a transmis, joi seara, un comunicat după ședința informală convocată de președintele formațiunii, Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat executoriu toate hotărârile adoptate la Congresul din 21 iunie 2026. PNL va funcționa în baza statutului adoptat anterior, în iulie 2025, iar liberalii afirmă că rămân concentrați pe guvernare și pe adoptarea legislației necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.
Concluziile ședinței PNL, după ce TMB a suspendat hotărârile Congresului: Partidul revine la statutul din 2025 și forțează adoptarea legislației PNRR
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 iul. 2026, 22:17, Politic
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PNL a transmis, joi seară, un comunicat de presă după ședința informală convocată de președintele formațiunii, Ilie Bolojan, la o zi după ce Tribunalul București a suspendat executoriu toate hotărârile adoptate la Congresul extraordinar din 21 iunie 2026, inclusiv noul statut al formațiunii și conducerea aleasă atunci.

În cadrul ședinței, liberalii au analizat efectele deciziei instanței și au stabilit că, până la soluționarea situației juridice, partidul va funcționa în baza statutului adoptat în iulie 2025.

„Ca efect al suspendării de către Tribunalul București a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, se arată în comunicatul emis de PNL.

Conducerea PNL a mai precizat că va analiza în perioada următoare variantele prin care să fie păstrată direcția politică validată de votul delegaților la Congres.

„Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi”, a spus președintele PNL, Ilie Bolojan.

PNRR, prioritatea zero

În cadrul ședinței a fost discutată și agenda parlamentară din perioada următoare. Potrivit PNL, principala prioritate rămâne adoptarea proiectelor legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR.

„Președintele PNL a arătat că cea mai importantă prioritate rămâne închiderea PNRR, respectiv adoptarea în Parlamentul României a proiectelor esențiale pentru respectarea jaloanelor asumate de România”, se mai precizează în comunicatul emis.

În plus, conducerea PNL a subliniat că formațiunea își asumă în continuare responsabilitatea guvernării, în pofida contextului politic și juridic creat de decizia Tribunalului București.

Ce prevede decizia Tribunalului București

Miercuri, prin decizii succesive, Tribunalul București (2 decizii) și Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile BPN ale PNL privind excluderile din partid, deciziile de necolaborare cu PSD, decizia convocării Consiliului Național PNL, noul statut al PNL, decizia convocării Congresului Extraordinar al PNL, noua conducere PNL și toate hotărârile Congresului PNL din 21 iunie 2026.

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