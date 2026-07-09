Ionel Bogdan, după decizia Tribunalului București privind Congresul PNL: Decizia nu schimbă voința membrilor Partidului

„Decizia Tribunalului nu schimbă voința Partidului”

„În primul rând, trebuie spus că decizia Tribunalului București nu schimbă nici majoritățile din interiorul Partidului Național Liberal, nici voința membrilor Partidului Național Liberal. Chiar dacă vom funcționa pe noul sau pe vechiul statut, nu se schimbă majoritățile din organismele de conducere ale Partidului Național Liberal. Și lucrul acesta s-a văzut și înainte de congres, când am avut voturi suficiente, cel puțin două, treimi”, a declarat liberalul joi, la Digi 24.

Acesta a reacționat după ce Tribunalul București a suspendat miercuri noul statut de conducere al Partidului Național Liberal și toate deciziile luate în cadrul Congresului din luna iunie. În cadrul reuniunii, liberalii adoptaseră o nouă echipă de conducere, un nou statut și au decis din nou să nu mai formeze un guvern alături de PSD, dar și revocarea mai multor lideri de filiale.

Despre reacțiile unor lideri PNL care au dat Partidul în judecată, Bogdan a afirmat: „Dânșii nu realizează situația jenantă în care se găsesc. Să mergi peste deciziile partidului, să încerci să faci o majoritate cu Partidul Social-Democrat, să ajungi la vot pentru un guvern fără să consulți Partidul Național Liberal și împotriva deciziilor Partidului Național Liberal și pe urmă să te victimizezi este de domeniul absurdului”.

Sesiunea extraodinară parlamentară

Despre perspectivele de formare a unui nou Executiv, în contextul vacanței parlamentare, liderul liberal a afirmat că oricum va fi necesară convocarea unei sesiuni extraordinare pentru votarea unor legi care constituie jaloane ale Planului Național de Redresare și Reziliență.

„În primul rând, trebuie spus că despre sesiunea extraordinară s-a discutat în contextul jaloanelor din PNRR, care necesită câteva legi care trebuie adoptate de parlament. indiferent de context, că va fi o propunere de guvern sau nu, tot va trebui să existe o sesiune extraordinară”, spune Bogdan.

Despre negocierile pentru formarea unui Guvern cu puteri depline, liberalul a acuzat PSD că nu dă dovadă de flexibilitate în negocieri.

„Pentru a rămâne cât mai puțin (N.r. Bolojan premier interimar), trebuie și Partidul Social Democrat să flexibilizeze puțin mandatul. Că dacă până mai ieri, în fiecare zi, erau doar cu interesul național pe toate posturile, astăzi este doar cu interesul PSD pe toate posturile și Partidul nu votează decât un guvern din care fac parte ”, mai spune Bogdan.