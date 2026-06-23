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Au fost începute procedurile de excludere a „puciștilor” din Partidul Național Liberal

Deputatul PNL Ionel Bogdan a declarat că procedurile privind excluderea din partid a membrilor care au participat la negocieri și demersuri pentru formarea și învestirea guvernului Adrian Veștea sunt în curs de desfășurare, urmând să fie finalizate după înregistrarea noului statut al formațiunii la Tribunalul București.
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Radu Mocanu
23 iun. 2026, 21:18, Politic
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„Procedurile în Partidul Național Liberal au început. Este aprobat un nou statut care urmează să fie înregistrat la Tribunalul București conform normelor legale. Ulterior vom putea finaliza această procedură. Atâta timp cât aceste excluderi din partid vor fi pe noul statut, el trebuie să fie înregistrat legal la Tribunalul București”, a declarat marți parlamentarul liberal. 

Întrebat despre dubla măsură privind excluderea unor membri PNL pentru susținerea guvernului Veștea și eventualele discuții cu PSD pentru votarea unui guvern minoritar, Bogdan a transmis: „Diferența este una majoră.  Vorbim strict de un acord politic cu partidele politice în vederea implementării obiectivelor importante pentru România din această perioadă. Și ceea ce am spus și o spun încă o dată este că cei care au participat la acest guvern sau la încercarea de formare a acestui guvern, au încălcat deciziile Partidului Național Liberal”. 

Partidul Național Liberal a decis în forurile interne excluderea liderilor care au susținut Guvernul Veștea. Astfel, din cadrul PNL ar urma să fie excluși parlamentarii Cătălin Predoiu,  Monica Anisie, Sorin Câmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Mihai Veștea, Andrei Baciu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Mititelu Eduard, Pandea Ciprian,  Prișcă Răzvan, Rusu Sebastian,Ionuț Stroe , liderii locali Hubert Thuma (Ilfov) și Adrian Veștea (Brașov) și europarlamentarul Rareș Bogdan. 

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