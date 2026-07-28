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Contestatarii din PNL înlocuiți de Ilie Bolojan de la șefia filialelor după rezultatele slabe au dat partidul în judecată și cer suspendarea deciziilor

Mai mulți contestatari ai lui Ilie Bolojan din PNL au dat formațiunea în judecată după ce au fost înlocuiți pe 20 iulie de conducerea partidului de la șefia filialelor cu rezultate slabe. Aceștia cer în instanță suspendarea deciziilor.
Contestatarii din PNL înlocuiți de Ilie Bolojan de la șefia filialelor după rezultatele slabe au dat partidul în judecată și cer suspendarea deciziilor
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
28 iul. 2026, 17:26, Politic
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Mai mulți contestatari din PNL, care au fost înlocuiți pe 20 iulie de conducerea partidului de la șefia filialelor cu rezultate slabe, au dat formațiunea în judecată și cer suspendarea deciziilor, informează G4Media.

Potrivit portalului instanțelor, cei care cer suspendarea deciziilor din 20 iulie sunt Monica Anisie (PNL Sector 2), Andrei Baciu (Sector 3) și Ionuț Stroe (Sector 4), precum și Dan Meran (Sector 5) și Dragoș Soare (PNL Ialomița).

Cei cinci au fost înlocuiți din funcțiile de conducere în ședința Biroului Permanent Național al PNL din 20 iulie. Potrivit G4Media, motivul demiterii lor a fost rezultatul slab de la alegerile parlamentare, criteriu stipulat în vechiul statut al partidului.

„Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL”, se menționează în comunicatul de presă al ședinței Biroului Politic Național al PNL din 20 iulie.

Momentan, nu este clar motiv au invocat cei cinci reclamanți atunci când au cerut suspendarea deciziilor.

Demersul a fost înregistrat la Tribunalul București în cursul zilei de marți, 28 iulie, fiind același tribunal care, în luna iulie, a suspendat deciziile Congresului Extraordinar al PNL, precum și noul statut al PNL adoptat la congres.

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