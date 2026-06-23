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„Puciștii” vor fi excluși marți din PNL: Lista celor care l-au susținut pe Veștea

18 parlamentari și lideri locali vor fi excluși marți din PNL pentru că au susținut guvernul Adrian Veștea-PSD-Nicușor Dan, au declarat pentru G4Media surse politice.
„Puciștii” vor fi excluși marți din PNL: Lista celor care l-au susținut pe Veștea
Laura Buciu
23 iun. 2026, 09:19, Politic
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În fruntea listei puciștilor sunt Adrian Veștea, puternicul baron Hubert Thuma și eternul ministru Cătălin Predoiu, scrie G4Media.

Excluderea va avea loc într-o ședință a noii conduceri PNL, stabilită duminică la congresul extraordinar.

Parlamentarii care au votat guvernul Veștea:

1. Cătălin Predoiu
2. Monica Anisie
3. Sorin Câmpeanu
4. Nicoleta Pauliuc
5. Mihai Veștea
6. Andrei Baciu
7. Lucian Bode
8. Alina Gorghiu
9. Ion Iordache
10. Aneta Matei
11. Mititelu Eduard
12. Pandea Ciprian
13. Prișcă Răzvan
14. Rusu Sebastian
15. Ionuț Stroe

De asemenea, vor fi excluși liderii locali Adrian Veștea (Consiliul Județean Brașov) și Hubert Thuma (Consiliul Județean Ilfov).

Ultimul pe lista celor excluși este europarlamentarul Rareș Bogdan.

Tot în ședința de marți e așteptată numirea unor noi lideri de organizații județene în locul celor excluși care condus și respectivele organizații.

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