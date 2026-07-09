PNL apără deciziile Congresului: „Nicio sentință nu poate schimba această stare de fapt”

„Nicio sentință nu poate schimba această stare de fapt”, a transmis Ioan Popa, vicepreședinte PNL, care a susținut că noua direcție a partidului a fost validată prin votul a aproape 2.000 de delegați din întreaga țară.

Liberalul a precizat că, dacă va fi nevoie, partidul va organiza noi congrese și va supune din nou la vot deciziile adoptate. „Vom vota de atâtea ori până când toți vor înțelege că aceasta este calea pe care o urmăm”, a transmis Popa.

Turcan: justiția nu poate decide politica

Ioan Popa nu este singurul lider liberal care a contestat efectele hotărârii Tribunalului București privind deciziile Congresului PNL.

Președinta PNL Sibiu, Raluca Turcan, susține, la rândul său, că o decizie a justiției nu poate înlocui voința exprimată de membrii partidului prin vot. Ea spune că hotărârile Congresului, inclusiv alegerea conducerii și direcția politică a partidului, reflectă voința delegaților.

„Într-o democrație, competiția politică se câștigă prin votul membrilor și prin alegeri, nu prin mutarea confruntării în sala de judecată”, a transmis Turcan, adăugând că speră ca instanța care va judeca apelul să analizeze consecințele deciziei asupra libertății de asociere politică.

„Asediu” asupra PNL

Un alt vicepreședinte PNL, Alexandru Muraru, acuză un „asediu” asupra partidului și susține că deciziile Congresului Național al PNL rămân legitime.

El a comparat momentul actual pentru PNL cu perioada anului 1946, când partidul s-ar fi aflat „sub un asediu”, și a acuzat tentative de subordonare a formațiunii politice. Potrivit acestuia, „justiția are rolul de a verifica legalitatea procedurilor, nu de a substitui voința politică exprimată în mod democratic de membrii unei formațiuni”.

„Într-un partid democratic, suveranitatea aparține Congresului”, a declarat Muraru, susținând că hotărârile adoptate de forul suprem al partidului trebuie respectate.