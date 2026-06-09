PNL: PSD conduce din umbră Guvernul Tomac

Potrivit deputatului Alexandru Muraru, suspiciunile liberalilor privind formula propusă de Eugen Tomac s-au confirmat, iar miniștrii desemnați pentru pozițiile-cheie sunt, în realitate, opțiunile PSD.

„Ceea ce am anticipat despre formula propusă de domnul Tomac s-a confirmat. Pe pozițiile-cheie, miniștrii asumați de domnia sa sunt, de fapt, nominalizările PSD”, a transmis marți politicianul.

„Tiparul PSD se repetă”

De asemenea, liberalul susține că PSD urmărește să păstreze influența asupra deciziilor guvernamentale fără a-și asuma costurile politice ale măsurilor dificile care urmează să fie adoptate.

„PSD vrea uzufructul guvernării, beneficiile, pârghiile, controlul, dar refuză să deconteze electoral măsurile dificile care trebuie luate. Vrea să decidă fără să răspundă, să conducă fără să semneze”, a transmis Muraru.

Acesta compară situația actuală cu alte momente politice din trecut și susține că PSD ar încerca să repete o strategie folosită și în alte perioade de criză.

„Tiparul se repetă: ies de la guvernare pe final de drum dificil, lasă povara deciziilor nepopulare pe umerii altora, apoi revin în opoziție ca să culeagă nemulțumirea pe care chiar ei au alimentat-o”, a explicat liberalul.

Mureșan: PSD și-a plasat oamenii în poziții-cheie

Mesaje similare au fost transmise și de alți reprezentanți ai PNL. Potrivit eurodeputatului Siegfried Mureșan, PSD încearcă să creeze impresia că nu susține noua formulă guvernamentală, deși ar avea deja o influență semnificativă asupra acesteia.

„Să nu ne lăsăm păcăliți de PSD. În realitate, și-au plasat oamenii în poziții cheie și pretind că sunt nefericiți. Le cunoaștem jocul și nu vom fi păcăliți”, a afirmat Mureșan, referindu-se la formula guvernamentală propusă de Eugen Tomac.

Europarlamentarul PNL spune că România „nu are nevoie de un guvern ținut captiv de PSD, fără ca PSD să își asume răspunderea guvernării”.

Andronache: Guvern infiltrat și controlat de PSD

Și deputatul Gabriel Andronache susține că PSD este formațiunea care și-ar fi impus condițiile în negocierile pentru formarea Executivului.

„Singurul partid care i-a impus condiții lui Eugen Tomac e PSD, prin urmare, dacă ar trece de testul votului, acest guvern ar avea o amprentă extrem de clară a PSD”, a transmis liberalul.

Potrivit acestuia, viitorul cabinet ar fi „un guvern infiltrat de PSD și controlat de PSD”, iar influența social-democraților asupra programului de guvernare ar reprezenta „trăsătura definitorie” a Executivului propus.

Tomac își apără formula guvernamentală

Premierul desemnat Eugen Tomac neagă acuzațiile potrivit cărora ar favoriza PSD în procesul de formare a Guvernului și susține că dialoghează cu toate formațiunile parlamentare pentru a obține sprijinul necesar învestirii Executivului.

„În calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a învesti un guvern funcțional”, a declarat Tomac.