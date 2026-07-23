Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, dezvăluie cine a secretizat declarațiile de avere și a dezincriminat conflictul de interese

Interviul cu Radu Marinescu, în OFF The Record, pe Mediafax

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, despre situația juridică a Guvernului demis Bolojan: „În momentul în care ești un Guvern demis, nu mai ai anumite capacități. Eu nu văd problema la domnul președinte. CCR poate fi abordat pe această chestiune. (…) Eu zic că trebuie să plece”

„În momentul în care ești un Guvern demis, nu mai ai anumite capacități și atunci nu mai faci. Iar la desemnare – dacă spui da și pe urmă spui nu și iar spui dar, și iar spui nu, nu știu unde este de fapt, problema. Eu nu văd problema la domnul președinte.

Într-adevăr, suntem într-o zonă pe care nici măcar părinții fondatori ai Constituției, n-au gândit-o. Nu cred că cineva s-a gândit că se ajunge la acest blocaj, la această încăpățânare de a sta într-un Guvern care nu mai are pârghiile esențiale pentru binele societății, și să te duci peste acele termene de 45 de zile.

Sunt multe interpretări constituționale. inclusiv aceea că președintele are posibilitatea când guvernul este demis să numească pe altcineva premier interimar. Am văzut și această interpretare. Dezlegarea nu pot da eu aici în emisiune, dar sigur că există și un context constituțional și la CCR care probabil poate să fie abordat. (…) Dacă într-o asociație punem un administrator și îi retragem sprijinul, el trebuie să se încăpățâneze să rămână sau să plece după lege? Eu zic că trebuie să plece. (…) Vara e fierbinte, dar toamna probabil aduce un pic mai multă, abordare mai rece, mai rațională. Eu sper cât mai repede Avem nevoie de guvern. (…) Pe ANI noi pregătim amendamente. Trebuie să revenim la ce lăsasem. Noi vrem să fie publicitatea declarațiilor, să nu fie prag de dezincriminare”, declară Radu Marinescu în OFF The Record.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Eu nu pot să reproșez că președintele României că n-a făcut niște demersuri de a rezolva criza asta. Tot la majoritate ajungem. Eu am avut cu domnul Bolojan și momente de colaborare ok, am avut și divergențe”

„Nu poți să-i pui pe toți magistrații, procurorii, judecători, avocați. Să-i terfelești și să vorbești de ei ca de niște parii ai societății, niște îmbuibați. (…) Oamenii ăștia muncesc. Asta e realitatea. (…). Acum o să îmi spuneți iar că rezonez cu domnul președinte, dar examinând cu atenție tot ce s-a întâmplat în perioada asta, eu nu pot să reproșez că președintele că n-a făcut niște demersuri de a rezolva criza asta. (…) Deci, tot la majoritate ajungem. Și eu găsesc că e legitimă preocuparea unui președinte care, trecând peste formalismul legii, zice, domnule, dar nu facem un lucru doar ca să-l facem. Hai să vedem cum stăm. Problema este că – din câte am văzut eu și din ce s-a transmis public – alții sunt cei care au zis da și pe urmă au zis nu și pe urmă iar da și pe urmă iar nu. (…) Eu am avut cu domnul Bolojan și momente de colaborare ok, am avut și divergențe: cu infrastructura, cu brățările acelea pe care eu voiam sa le achiziționez pentru ANP. (…) Mie îmi trebuia o anumită sumă ca să operaționalizez tot sistemul. M-am dus în Parlament, am făcut ieri și iarăși amendament, dar colegii de la USR și PNL l-au respins și acolo am rămas. Am avut o discuție și pe legea cu statutul magistraților, când noi MJ-ul am atras atenția că trebuie să așteptăm cu CSM-ul cele 30 de zile. Deci am avut și momente în care am conlucrat pozitiv, am avut și momente de divergență. Însă legea e una pentru toți”, susține Marinescu, în OFF The Record.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, explică de ce sunt atât de multe dosare în Justiție: „Trebuie să ai legi simple, legi clare, legi care să nu permită interpretări sau zone de neclaritate, pentru că atunci omul ajunge la instanță fatalmente”

„În primul rând, este o componentă de bună organizare a societății. Trebuie să ai legi simple, legi clare, legi care să nu permită interpretări sau zone de neclaritate, pentru că atunci omul ajunge la instanță fatalmente. Și aici este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Este legislația, o dată. Este funcționarea instituțională, modul cum funcționează instituții în raport cu cetățeanul, pentru că atunci noi îi reducem din litigiile respective. Este vorba de modul cum ne raportăm noi în societate unii la alții.

Asta ține de fiecare dintre noi și în sens colectiv ține de efortul de dezvoltare, de educație, de cunoaștere, bună a drepturilor și libertăților ca să știi până unde poți să mergi, să știi ce poți să faci, că foarte mulți ajung la litigii pentru că nu știu foarte bine care e contextul, care sunt limitele. Da, e un complex de factori care generează numărul ăsta mare de litigii. Acum ce putem să facem noi, repet, este să avem legi foarte clare, să alocăm resursei sistemului de justiție ca să le poată soluționa”, mărturisește Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, despre normarea muncii în Justiție: „Trebuie să intervenim. Trebuie să venim cu acele legi care să permită degrevarea, care să permită soluționare alternativă, care să permită să reducem numărul de cauze repetitive sau cauzele care nu sunt neapărat necesare a fi examinate de un judecător”

„Numărul de cauze e mare. E o realitate. Într-un an și jumătate de mandat a scăzut numărul zilelor de soluționare a unei cauze cu 50 de zile și cu 10% volumul de dosare. Am conlucrat bine Consiliul Superior al Magistraturii și am așezat lucrurile din perspectiva Ministerului de Justiție. (…)

În momentul în care a fost nevoie să continuăm niște lucrări de infrastructură la Palatul de Justiție din Cluj, colegii noștri din PNL și USR n-au fost să aloce sumele respective. Și nici domnul prim-ministru cu care am discutat: dom’le, dă-mi banii că trebuie să se termine aceste lucrări. Și a trebuit să merg eu în Parlament și să depun ca deputat, vă dați seama unde am ajuns, un amendament votat de PSD. (…)

Normarea este un lucru firesc. (…)Trebuie să intervenim. Trebuie să venim cu acele legi care să permită degrevarea, care să permită soluționare alternativă, care să permită să reducem numărul de cauze repetitive sau cauzele care nu sunt neapărat necesare a fi examinate de un judecător. Atunci, reduce în volumul cauzelor și, în cadrul normării, funcționează lucrurile fără să împingi cetățeanul la termene care să fie date peste un an de zile. (…) Eu zic că mai trebuie niște, niște soluții legislative adoptate”, declară Radu Marinescu, în OFF The Record.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Nu sunt liste negre din punctul meu de vedere. (…) Prezinți societății și spui: eu consider că tu prin exprimarea publică că ai afectat Independența Justiției”

„Nu sunt liste negre din punctul meu de vedere. De-a lungul timpului, de fiecare dată când în zona publică au perceput reprezentanții magistraturii că sunt niște demersuri, niște exprimări care sunt susceptibile să pună sub semnul să afecteze independența magistraturii – ei analizat, le-au prezentat și și-au spus concluziile. (…) Îl prezinți societății și spui: eu consider că tu prin exprimarea publică că ai afectat independența Justiției. Nu este e o sancțiune juridică. Nu produce efecte. (…) Eu n-am avut în mandat ușor (…) dar am spus 2 lucruri: Nu comentăm actul de justiție, nu atacăm magistrații sau orice profesioniști ai dreptului pe elemente personale și verificăm, dar verificăm instituționalizat, corect, adecvat, deplin, fiecare lucru semnalat în mass media. (…)”, susține Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, despre Nicușor Dan: „Cred că președintele încearcă să exercite un rol de mediator”

„Eu cred că președintele încearcă să exercite un rol pe care îl are în societate, de mediator. Și cumva spune: noi nu vom mai certați, reveniți pe niște poziții de conlucrare. Nu intrați în logica asta. (…) Anumite lucruri sunt aruncate în societate, special pentru a crea niște raportări la anumite situații, niște percepții, care nu corespund neapărat realității. Ele sunt instrumentalizate politic. Dacă vii și spui că ăia sunt niște profitori și îmbuibați, nu l-au luat pe PSD-istul cutare și l-au luat pe USR-istul cutare. Atunci sigur ajungi să construiești niște percepții și să manipulezi de fapt. (…) Eu am fost obiectul unei campanii de presă. (…) Cine m-a abordat pe mine atunci, punându-mă sub semnul întrebării – doar pentru că aruncase niște acuzații, recunoscând că nici măcar nu are cunoștință pe domeniu pe care făcea acuzațiile respective, le-a făcut, dar n-a avut aceeași reacție și când ați amintit că e o hotărâre definitivă în cazul domnului Fritz pentru conflict de interese. Și atunci despre ce măsură vorbim de fapt? Da, este foarte legitim să critici un om politic”, afirmă Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, despre o dispută cu USR: „Eu ca ministru nu pot niciun moment să concep că aș putea să chem în procurorul, un judecător și să-i spun: uite, am citit așa eu o viață întreagă drept și mi se pare că aici ar trebui să fie așa. Exclus”

„Recent am avut o polemică cu un coleg care e și avocat USR. Un domn deputat mi-a reproșat – în contextul deciziei CJUE cu prescripția – că am fost pe funcție și n-am făcut nimic pentru a corecta modul cum s-a aplicat legea defectuos, apreciază dânsul, în perioada cât am fost ministru. Ce să fac eu? Păi legea o aplică judecătorul. Legea o aplică procurorul și judecătorul. Eu ca ministru nu pot niciun moment să concep că aș putea să chem în procurorul, un judecător și să-i spun: uite, am citit așa eu o viață întreagă drept și mi se pare că aici ar trebui să fie așa. Exclus o astfel de chestiune”, mărturisește Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției despre cazul Pîslaru: „Dacă cineva, indiferent de funcția publică, are pretenția să fie informat despre o procedură penală, lucrurile nu sunt în regulă”

„Dacă cineva indiferent de funcția publică, plecând de la președintele republicii până la un consilier local are pretenția să fie informat despre o procedură penală, lucrurile nu sunt în regulă, pentru că legea nu prevede așa ceva. (…) Faptul de a fi anunțat în prealabil că se ia o măsură de percheziție, acestea sunt niște măsuri care sunt menite asupra un moment operativ. Procurorul și poliția judiciară stau sub niște rigori foarte mari. Pentru că urmările penale este nepublică, informațiile nu pot fi divulgate. Intrăm într-o zonă foarte, foarte sensibilă. Nu are acoperire legală o astfel de susținere. (…) Indiferent că este Pîslaru, Marinescu, Popescu – legea e una. Eu n-am făcut-o. Am fost ministru al Justiției, vă dați seama?”, susține Radu Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției despre cazul Dumbrava: „Dacă s-au solicitat niște măsuri de percheziție, sunt date de un judecător. Lucrurile astea nu merg așa că s-a trezit unul dintr-o instituție”

„Din câte am înțeles, acolo autorizare nu exista pentru acea activitate. Suntem un stat de drept sau nu suntem un stat de drept? Că avem o problemă socială, că avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm prin soluții mai bune pe zona socială, instituțională, da, de acord. (…) Haideți să decelăm, să avem înțelepciunea de a vedea fiecare zonă cu responsabilitate ei. Ești în zona penală cercetat deocamdată, ok, e prezumție de nevinovăție acolo, dar ești cercetat, nu poți să te superi acum pe DICOT. (…)

Dacă s-au solicitat niște măsuri de percheziție, sunt date de un judecător. Dacă s-au făcut alte metode de supraveghere specială, sunt date de un judecător. Măsuri preventive, dacă se dispun sau nu, se dispun de un judecător. Deci lucrurile astea nu merg așa că s-a trezit unul dintr-o instituție”, mărturisește Radu Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Proiectul nebulos al legii salarizării – nu știu să vă spun dacă mai există sau nu. (…) Toate aceste proceduri altoite așa, sunt cauzate, sunt originate în necomperența constituțională și funcțională a unui guvern demis”

„Despre statutul legii salarizării, e o întrebare pe care trebuie să i-o adresați Guvernului demis. Acel proiect nebulos, nu știu să vă spun eu dacă există sau nu există. Am văzut și eu că justiția a suspendat o procedură administrativă. (…) Instanța de judecată a suspendat o procedură în curs. Toate aceste proceduri altoite așa, sunt cauzate, sunt originate în necomperența constituțională și funcțională a unui guvern demis. Dacă recurgi la artificii, dar nu poți să lucrezi în afara tiparelor constituționale și legale. Vine Justiția și spune: dom’le, oprește-te. E o hotărâre judecătorească”, declară fostul ministru din Guvernul Bolojan.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Nu putem să-i numim pe oamenii ăștia niște privilegiați sau îmbuibați, pentru că nu au băgat mâna în buzunarul nimănui”

„Nu putem să-i numim pe oamenii ăștia niște privilegiați sau îmbuibați, pentru că nu au băgat mâna în buzunarul nimănui. Au primit niște drepturi corelative în baza unei munci pe care au desfășurat-o. Și dacă noi considerăm că trebuie să reevaluăm contextul social pentru a reașeza lucrurile, trebuie să o facem cu demnitate, cu dialog, cu responsabilitate și fără să îi calcăm în picioare cu vorbe jignitoare, că nu ajungem nicăieri. Asta este originea conflictului”, susține Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Nu poți să promovezi un discurs de maniera – Justiția e rea numai când mă incomodează pe mine și e bună când îi ia pe alții. Orice fel de decizie care are un impact asupra unor persoane poate fi supusă examinării Justiției, inclusiv în materia partidelor politice”

„Eu nu văd lucrurile într-o cheie personalizată. Nu văd nicio justiție ieșită din minți, nu văd nici persoana Fritz, Bolojan sau X- ulescu. Dar indiferent cine ai fi, nu poți să promovezi un discurs de maniera justiția e rea numai când mă incomodează pe mine și e bună când îi ia pe alții. Ori asta constat eu că se întâmplă în momentul de față într-o anumită zonă politică. Pe de altă parte, nu poți niciodată să spui că Justiția nu e în regulă, să ai un război cu justiție. Așa ceva nu poate să existe într-o societate sănătoasă și într-o societate normală. În momentul în care vii și spui că justiția are un interes, că justiția face nu știu ce fel de jocuri, e foarte grav. (…) Orice fel de decizie care are un impact asupra unor persoane, care are efecte juridice, poate fi supusă spre examinare Justiției, inclusiv în materia partidelor politice”, declară Radu Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, despre contrele cu Ilie Bolojan: „Nu s-au găsit 3 miliarde din sute de miliarde ca să acopere măsurile sociale? Noi am indicat surse de finanțare. Nu este adevărat niciun moment că PSD-ul ar fi fost cel care ar fi spus „luați de la Justiție””

„Nu s-au găsit 3 miliarde din sute de miliarde ca să acopere măsurile sociale? Noi am indicat surse de finanțare. Nu este adevărat niciun moment că PSD-ul ar fi fost cel care ar fi spus, luați de la Justiție și dați în partea cealaltă. Niciodată PSD-ul n-a spus deposedații pe unii ca să-i împosedati pe alții. (…) Când ai rămas în situație de guvern demis, blochezi dacă recurgi la astfel de cârpeli. (…) De ce USR n-au ieșit să spună, cum au ieșit la OUG 13, să spună nu suntem de acord cu așa ceva, sub nicio formă? (…) Eu am prezentat faptele, uite ce am lăsat pe masă”, spune Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Avem un guvern demis. Într-o democrație, ca și într-o familie, ca și în societate, nu ești deloc obligat să stai alături de cineva față de care ai ajuns la o situație de divergență. Cel mai corect ar fi ca persoana care nu mai are susținere colectivă să nu mai ocupe această poziție”

„Nu există altă cale într-o democrație și într-un stat de drept – în care avem această separație a puterilor – decât să ne respectăm fiecare limitele de competență și să conlucrăm într-un mod loial și în interesul cetățeanului. Altfel vom ajunge la o centrifugă care va arunca sistemul pur și simplu părțile componente. Nu e bine deloc acest lucru. L-am spus și îl repet și în momentul de față. Avem un guvern demis. Că a fost demis prin moțiune, că un partid a ales să plece pentru că a considerat că punctele sale de vedere, proiectele sale, mi se pare legitim, sincer să vă spun. Într-o democrație, ca și într-o familie, ca și în societate, nu ești deloc obligat să stai alături de cineva față de care ai ajuns la o situație de divergență. (…) Când plecăm la un drum patru entități care constituie o formulă politică și entitatea cea mai mare, că este PSD-ul, asta e realitatea, spune că cel pus acolo de toți împreună nu mai întrunește încrederea și susținerea, din punctul meu de vedere, cel mai corect este ca acea persoană să spună, ok, eu sunt rezultatul unei susțineri colective. Numai am această susținere colectivă, nu mai ocup această poziție. (…) Sincer, eu nu înțeleg toate aceste reproșuri publice că ați aruncat țara în haos. Nu, noi am recurs la un instrument democratic, absolut democratic”, afirmă fostul ministru al Justiției.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, despre situația juridică a președintelui USR, Dominic Fritz: „Este ok din perspectiva noastră și a societății ca o persoană care se află într-un conflict de interese să nu fie deloc pedepsită? În cazul Fritz, avem o condamnare definitivă. Un conflict de interese stabilit definitiv”

„În principiu, nu (n.r. este impactat domnul Fritz), legea se aplică pentru viitor. Este ok din perspectiva noastră și a societății ca o persoană care se află într-un conflict de interese să nu fie deloc pedepsită? (…) Eu mi-aduc aminte că atunci când, să zicem, membri ai Partidului Social Democrat erau puși sub acuzare sau chiar la începutul unor proceduri, li se striga imediat, fără penali, fără dați-vă demisia, plecați, gest de onoare.

Acum avem o condamnare definitivă, o hotărâre definitivă. Este un conflict de interese stabilit definitiv. Hotărârea judecătorească e hotărârea judecătorească. Asta este unicul adevăr. (…) La final, sigur, când este un adevăr definitiv stabilit, atunci asta este adevărul. Ți-l asumi sau nu, este o chestiune personală, dar spune ceva și chestiunea asta. Mai departe, dacă legea impune niște efecte obligatorii, asta este legea. Nu văd ce mai e de discutat. (…) Orice conduită care e contrar unei obligații legale are niște consecințe. Efectele legii sunt clare. (…) A fost o perioadă în care existau mii de dosare deschise și cu privire la magistrați”, declară Radu Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Noi făcusem un proiect de lege care corespundea și exigențelor CCR și exigențelor CJUE. Dacă ai prag, să nu-i mai pedepsești. Asta, într-adevăr, e o chestiune discutabilă, foarte discutabilă”

„Ce spune domnul președinte este corect din următoarea perspectivă: proporționalitatea. Ce spune dânsul se regăsește într-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a spus în felul următor: dacă abaterea e mai gravă sau mai puțin gravă, trebuie să ai un instrument de individualizare a sancțiunii. E un principiu vechi. Și atunci, noi am adaptat legislația și sub acest raport îi dau dreptate de domnului președinte, că trebuie să existe o proporționalitate. Dar sancțiune să existe.

În esență, dacă conflictul sau incompatibilitatea sau fapta de integritate are un obiect material, să zic așa, mai mare, sancțiunea să fie mai puternică. Când, să zicem, atingerea adusă valoare sociale este mai mică, atunci sancțiunea să fie mai mică. Noi făcusem chestiunea asta. Noi făcusem un proiect de lege care corespundea și exigențelor CCR și exigențelor CJUE, dar, repet, nu introduseserăm această noutate care ar permite în momentul de față, dacă ai prag, să nu-i mai pedepsești, să dovedești clemență. Asta, într-adevăr, e o chestiune discutabilă, foarte discutabilă”, spune Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Cei care au strigat împotriva OUG 13 ar fi de așteptat să aibă același standard pe o problemă de integritate. Problema este de prag pentru dezincriminare”

„Da, e o ipocrizie aici. Adică cei care au strigat la momentul respectiv, împotriva unei soluții legislative numită Ordonanța aceea 13 ar fi de așteptat să aibă același standard acum, pe o problemă la fel de serioasă, de integritate, cum e conflictul de interese. Problema este de prag pentru dezincriminare. Pentru nepedepsire”, declară Radu Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Noi vom încerca să revenim la forma legii pe care are am lucrat-o împreună cu ANI”

„Dorința noastră este și a fost de la bun început să sprijinim obținerea fondurilor prin PNRR. Eu am fost acuzat pe nedrept public de tot acest segment de care am amintit că am fost indiferent la legea integrității, că am tergiversat-o în condițiile în care știu foarte bine că am lucrat asiduu pentru a livra un produs legislativ, să zic așa, care să satisfacă și PNRR și mai mult decât atât, și publicitatea aceasta a declarațiilor de integritate.

Am avut o discuție cu conducerea partidului, cu domnul președinte Grindeanu, am explicat încă o dată ce aveam la momentul plecării și a văzut ce s-a depus acum. Poziția noastră a fost aceea de a formula amendamente pentru a reveni la forma pe care am lăsat-o la momentul plecării din minister. Adică am apreciat că trebuie să existe o formă de publicitate a declarațiilor și că nu putem avea ipoteze în care să fie dezincriminat, să zic așa, o formă de conflict cu legea integrităților și plaja de incidență a legii a fost restrânsă. Inițial, erau avut în vedere rudele și a fi până la gradul a doilea, acum s-a rămas la gradul întâi. Noi la toate aceste chestiuni vom încerca să revenim la forma la care am lucrat împreună cu ANI”, a declarat Marinescu, în OFF The Record.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Am văzut și eu această retorică că PSD-ul nu votează proiectul dar care proiect? Din punctul meu de vedere Guvernul nu mai poate să elaboreze proiecte. Nu poți să aștepți de la PSD să mai susțină proiecte al unui Guvern care oricum nu mai poate elabora proiecte, nu vedeți în ce paradox juridic trăim?”

„Am văzut și eu această retorică că PSD-ul nu votează proiectul dar care proiect? Dacă este să discutăm riguros procedural și juridic, ca să votezi un proiect, trebuie să fi sesizat Parlamentul cu proiectul respectiv. Guvernul nu poate să mai facă acest lucru, pentru că este într-o incapacitate constituțională de a mai promova proiecte de lege, OUG-uri. Și din punctul meu de vedere, repet, este punctul meu de vedere, el nu mai poate nici să mai elaboreze, să mai construiască astfel de proiecte. Și vedeți că avem o situație recentă prin care justiția s-a pronunțat în sensul că a suspendat o procedură administrativă care a fost asimilată unei proceduri de elaborare a unei politici noi. Am văzut foarte multă polemică în jurul acestei chestiuni. (…) PSD-ul, fiind în opoziție…Când ai părăsit o guvernare, unde te plasezi? În Opoziție. Juridic și politic. În opoziție, față de guvernarea respectivă. Nu poți să aștepți de la PSD să mai susțină proiecte al unui Guvern care oricum nu mai poate elabora proiecte, nu vedeți în ce paradox juridic trăim?”, declară Radu Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Există un prag sub care fapta nu mai este pedepsită. Aici e discuția, de fapt. Nu vă poate explica decât cei care au avut amendamentul ăsta, au avut inițiativa”

„La abuzul în serviciu a fost o decizie a CCR care fixa aceste elemente. (…) Acum la conflictul de interese, această posibilitate ca Inspectorul de Integritate să lase total nesancționată – în privința interdicției de trei ani sau de până la trei ani, care este esențială, pierzi funcția publică sau, în fine, nu mai poți să o mai ocupi – ideea asta de a lăsa total nesancționată chestiunea asta. Aici apare pragul. În orice caz există un prag sub care fapta nu mai este pedepsită. Aici e discuția, de fapt. Asta nu vă poate explica decât cei care au avut amendamentul ăsta, au avut inițiativa. Excepțiile nu existau în proiectul respectiv. Ne participând la aceste discuții, nu aș putea să vă spun care ar fi argumentele pentru care au apărut aceste dezincriminări, exonerări de răspundere”, susține fostul ministru al Justiției.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „A existat o întâlnire politică în actuala coaliție, la care PSD n-a participat. După întâlnire, declarațiile de avere nu mai erau publice și a apărut și o ipoteză în care conflictul de interese nu mai este sancționat deloc. În plus, aleșii locali erau exonerați de conflict de interese când adoptă un anumit tip de acte”

„După acest moment, există o întâlnire politic în reprezentanții din actuala coaliție de guvernare, la care și noi PSD am fost apelați să participăm, dar n-am mai participat, pentru că noi pe de o parte suntem în opoziție, pe de altă parte, principiul nostru a fost că odată ce guvernul este demis, politici noi nu se mai elaborează, nu se mai discută și atunci, practic, orice discuție, dacă se dorește să se inițieze un proiect de lege, se face în Parlament, ăsta este cadrul pe care noi l-am apreciat a fi cel corespunzător. Ei bine, după această întâlnire politică care a adus modificări proiectului, am constatat că, depunându-se în Parlament, proiectul nu mai conține nici partea de publicitate a declarațiilor de avere și interese și conține elemente de noutate, să zic așa, de exemplu, în privința conflictului de interese, unde noi prevăzuserăm doar că se poate individualiza o sancțiune – principiul proporționalității, exista o decizie CJUE care spunea că sancțiunea nu trebuie să fie în mod absolut aceiași, adică trei ani de interdicție funcție publică, ci să fie proporțional- adoptaserăm această soluție, ne-am trezit însă că apare și o ipoteză în care conflictul de interese nu mai este deloc sancționat, se poate lăsa nesancționat. Am văzut și ipoteze noi în care aleșii locali sunt exonerați, de exemplu, de conflict de interes atunci când adoptă un anumit tip de acte și alte chestiuni de noutate. (…) Interesant este ale cui sunt aceste amendamente”, a afirmat Radu Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „În varianta lăsată la ministerul Justiției declarațiile de avere erau publice”

„Da, erau publice (n.r. când am plecat din minister). La momentul plecării din minister, aveam conturată acest OUG și aveam conturată și soluția pentru ca aceste declarații să devină publice. Cum deveneau ele publice? Se depuneau declarațiile de avere și de interese, apoi automat site-ul ANI genera o declarație de interese financiare care prelua elementele. (…) Fișa prelua acele elemente care pot privit deciziei Curții Constituționale puteau devină publice și în felul ăsta apreciam că putem să rezolvăm și această chestiune a publicității. După ce am plecat din minister, cele două componente care la nivel formal erau distincte, adică OUG-ul și respectiv proiectul de lege, cele două componente au fost reunite într-un singur proiect de lege de data asta, dar care avea tot conținutul pe care îl lăsasem în minister”, spune Marinescu.

UPDATE. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Proiectul legii Integrității, depus la Parlament, este surprinzător și pentru mine. Eu am propus un proiect de lege care se rezolve chestiunea de publicitate a declarațiilor de avere”

„Vorbim de un proiect de lege depus la Parlament și vorbim de un jalon din PNRR. Vorbim despre necesitatea de a se pune în acord dispozițiile din legile integrității, să spun așa generic, cu hotărârea cursului constituționale, cu decizia din 2025, aceea care a apreciat și e definitiv o obligatorie ca anumite componente ale declarațiilor care erau publice la momentul respectiv, încălca niște drepturi fundamentale și atunci consecința a fost că norma a fost invalidată. Declarațiile au fost retrase, să zic așa, din zona publică și s-a creat o așteptare legitimă, atât din partea societății, cât și din partea partenerilor europeni, vorbesc de OCDE. (…) Proiectul depus la Parlament este surprinzător și pentru mine. O să-mi permiteți să fac o introducere de contextualizare. În 2025, când eu am preluat mandatul de ministru, final 2024, început de 2025, am dinamizat activitatea grupului de lucru constituit pentru a răspunde jalonului din PNRR. Jalonul era constituit de necesitatea de consolidarea legilor integrității. Când am avut un proiect aproape finalizat în vara lui 2025 a apărut decizia Curții Constituționale. În cadrul grupului de lucru, la doar câteva zile după ce se pronunțase această decizie, am abordat și această problematică. Și, bineînțeles că s-a trecut la reconfigurarea a proiectului inițial. El a fost finalizat de către ANI. Și aici pun accentul pe faptul că titularul conceptual, să zic așa, legislației este ANI. (…). Și la finalul lui 2025 a apărut noul proiect. Am formulat aproape 50 de pagini de observații pe elemente de legalitate, o muncă foarte laborioasă (…). În acel moment am considerat că trebuie să rezolvăm în primul rând jalonul de PNRR pentru că era un deadline în vara lui 2026, așa încât am propus ca instrument de lucru o ordonanță de urgență a guvernului, soluție care a fost prezentată inclusiv la ședințele din, la nivel de guvern pe rezolvarea jaloanelor și un proiect de lege care se rezolve chestiunea de publicitate a declarațiilor de avere și respectiv conținutul declarațiilor de avere. Acesta a fost reconfigurat pentru a acoperi și anumite ipoteze patrimoniale care au apărut prin evoluția, să zic așa, a societății, a instrumentelor economice, cum ar fi, de exemplu, declararea criptomonedelor”, declară Radu Marinescu.

Care sunt cele mai controversate prevederi din proiectul de lege inițiat de PNL și susținut de USR? De ce averile demnitarilor rămân la secret și cum vor ajunge să scape de Justiție și rudele aleșilor locali? Care este situația juridică a liderului USR, Dominic Fritz, după ce a fost condamnat de Curtea Supremă de Justiție? Cum a ajuns Justiția să desființeze toate deciziile mari ale lui Ilie Bolojan? Ce se întâmplă când politicienii nu vor să respecte deciziile definitive ale magistraților, așa cum sunt obligați restul cetățenilor? De ce vor miniștrii să afle date secrete din dosarele parchetelor? Ce spune cazul Dumbrava despre România? În ce situație juridică se află Guvernul demis Bolojan?

Despre toate acestea și multe altele – discutăm cu Radu Marinescu, lider PSD și fost ministru al Justiției.

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