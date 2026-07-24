Președinta Indiei, Droupadi Murmu: România este o poartă strategică spre piața europeană. Comerțul bilateral este încă sub potențial

Șefa statului indian a afirmat că România și India au construit, în peste 70 de ani de relații diplomatice, un parteneriat bazat pe încredere, respect și valori democratice comune, iar transformările economiei globale oferă noi oportunități de cooperare.

„România servește nu doar ca o destinație importantă pentru investiții, ci și ca o poartă către piața europeană”, a spus Droupadi Murmu.

Acordul de liber schimb India-UE, un pas strategic pentru economie

Președinta Indiei a susținut că viitorul acord de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană va reprezenta unul dintre cele mai importante parteneriate economice la nivel mondial, având în vedere că cele două piețe însumează aproape două miliarde de locuitori și o economie de aproximativ 25 de trilioane de dolari.

Murmu a precizat că India și Uniunea Europeană negociază și un acord privind protecția investițiilor, care ar urma să ofere un mediu mai predictibil pentru companii și să consolideze integrarea lanțurilor valorice.

Comerțul bilateral este încă sub potențial

În ceea ce privește relația bilaterală cu România, președinta Indiei a apreciat că schimburile comerciale au crescut în ultimii ani, însă „rămân sub adevăratul lor potențial”, în condițiile în care firmele indiene văd România drept un punct strategic de intrare pe piața europeană, iar companiile românești pot găsi noi oportunități pe piața indiană.

Droupadi Murmu a evidențiat mai multe domenii în care cele două state pot dezvolta proiecte comune, printre care inteligența artificială, semiconductorii, telecomunicațiile, energia curată, digitalizarea, industria de apărare, agricultura, industria farmaceutică, logistica și infrastructura de transport.

Șefa statului indian a vorbit și despre transformarea economică a Indiei, afirmând că țara a devenit un lider global în domenii precum tehnologia digitală, energia regenerabilă, tehnologia informației, biotehnologia, industria spațială și fintech.

Obiectivul „Viksit Bharat 2047” și noi oportunități pentru investitori

Totodată, aceasta a prezentat obiectivele strategiei „Viksit Bharat 2047”, care urmărește transformarea Indiei într-o națiune dezvoltată până la centenarul independenței, prin atragerea investițiilor și dezvoltarea parteneriatelor internaționale în tehnologie.

Murmu a arătat că expertiza României în domeniul energiei nucleare și obiectivele sale privind tranziția energetică se completează cu investițiile Indiei în energie solară, hidrogen verde și biocombustibili, existând oportunități și în industria fertilizanților, chimică și securitatea alimentară.

Președinta Indiei a adăugat că cele două state dispun deja de mecanisme instituționale de cooperare economică, inclusiv grupuri comune de lucru în domeniul energiei și apărării, iar finalizarea acordurilor privind securitatea socială, migrația și mobilitatea forței de muncă ar putea facilita circulația lucrătorilor calificați între România și India.

În încheiere, Droupadi Murmu și-a exprimat încrederea că mediul de afaceri din cele două țări va transforma oportunitățile existente în investiții și parteneriate comerciale pe termen lung, contribuind la consolidarea relațiilor economice româno-indiene.