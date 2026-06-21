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Pîslaru, primele explicații după intrarea în PNL: „Nu am fost obligat să devin membru”. Ce spune despre o fuziune REPER-PNL

Dragoș Pîslaru a declarat, duminică, la Congresul Extraordinar al PNL, că intrarea sa în Partidul Național Liberal este un gest de susținere pentru direcția de reformă asumată de Ilie Bolojan, într-un moment pe care l-a descris drept dificil pentru partid și pentru guvernare.
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Gabriel Negreanu
21 iun. 2026, 12:38, Politic
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Pîslaru a afirmat că decizia sa, luată împreună cu vicepremierul Oana Gheorghiu, are scopul de a „pune umărul” la efortul politic al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan.

„Este pur și simplu a pune umărul într-un moment dificil, atât pentru PNL, cât și pentru România”, a spus Pîslaru, întrebat de jurnaliști despre motivul înscrierii sale în PNL.

Fost lider REPER, Pîslaru a respins ideea că intrarea sa în PNL ar fi fost o condiție pentru participarea la guvernare. El a susținut că, timp de aproape un an, a beneficiat de încrederea PNL și a lui Ilie Bolojan pentru a-și exercita mandatul de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Niciodată președintele Partidului Național Liberal nu m-a obligat să devin membru al partidului și nu a fost vreun moment în care participarea mea în guvern să fie condiționată de calitatea de membru PNL”, a afirmat Pîslaru.

El a invocat și rezultatele de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, spunând că România a ajuns la un nou record de absorbție a fondurilor europene pe zona non-agricolă, de peste 10 miliarde de euro.

„Nu intru într-o competiție cu colegii care sunt absolut excelenți în partid, ci încerc, prin profilul public pe care l-am realizat și prin ceea ce am făcut la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, să contribui la efortul partidului”, a adăugat Pîslaru.

Fuziune REPER-PNL

Întrebat dacă ar putea urma o fuziune sau o absorbție a REPER de către PNL, Pîslaru a spus că astfel de decizii aparțin conducerii REPER și că fostul său partid „nu a fost construit în jurul unui personaj, ci în jurul unor valori”. El a adăugat însă că și-ar dori existența unui efort politic comun pentru anul 2028, în zona reformistă și pro-europeană.

„M-aș bucura să existe un efort politic comun pentru 2028, dar aceste decizii sunt la nivelul conducerii REPER. Nimeni nu poate împinge REPER să ia decizii într-un fel sau în altul”, a spus Pîslaru.

Congresul Extraordinar al PNL are loc duminică, 21 iunie 2026, la Romexpo, în București, pe fondul unor tensiuni interne în partid. Ilie Bolojan este singurul candidat la funcția de președinte al PNL și candidează cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”. La congres participă 1.793 de delegați.

Înscrierea lui Dragoș Pîslaru și a Oanei Gheorghiu în PNL a avut loc cu puțin timp înaintea congresului extraordinar, cei doi fiind incluși în echipa politică propusă de Ilie Bolojan.

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis convocarea congresului pentru 21 iunie, la București, cu 85% dintre voturile exprimate, într-o ședință în care a fost aprobată și modificarea Statutului partidului.

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