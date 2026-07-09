Guvernul alocă noi ajutoare pentru persoanele afectate de incendiul din Soveja, Vrancea: Procedură simplificată și despăgubiri de până la 90% din valoarea caselor

„32 de case au fost distruse, 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate. Vorbim despre oameni care, într-o singură zi, și-au văzut casele și bunurile de o viață mistuite de foc”, a scris ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, despre incendiul care a avut loc la finalul lunii aprilie în comuna Soveja, județul Vrancea.

Ministrul a anunțat că Guvernul a adoptat un nou pachet de sprijin pentru persoanele afectate de catastrofă, potrivit căruia persoanele afectate vor primi ajutoare de urgență calculate în funcție de valoarea pagubelor constatate.

„Prin hotărârea adoptată astăzi, ajutoarele de urgență vor fi acordate în funcție de valoarea pagubelor evaluate: până la 90% din valoarea stabilită pentru construcțiile autorizate sau pentru cele pentru care nu era necesară autorizația de construire și 75% în cazul construcțiilor pentru care era necesară autorizația, dar aceasta nu există”, explică Pîslaru.

Oficialul a mai anunțat că procedura de acordare a ajutoarelor a fost simplificată. Beneficiarii nu vor trebui să depună cereri și nici nu vor fi supuși unor anchete sociale, măsură menită să permită acordarea mai rapidă a sprijinului.

„Aceste sume vin în completarea ajutoarelor deja acordate anterior celor 27 de familii și persoane singure afectate, în valoare totală de 800.000 de lei”, mai transmite ministrul Pîslaru.

Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 26 aprilie și s-a extins la 32 de case din sat. În încercarea de stingere a incendiului au intervenit 228 de pompieri militari cu 13 autospeciale de stingere.