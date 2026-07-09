Prima pagină » Știrile zilei » Guvernul alocă noi ajutoare pentru persoanele afectate de incendiul din Soveja, Vrancea: Procedură simplificată și despăgubiri de până la 90% din valoarea caselor

Guvernul alocă noi ajutoare pentru persoanele afectate de incendiul din Soveja, Vrancea: Procedură simplificată și despăgubiri de până la 90% din valoarea caselor

Guvernul României a adoptat o nouă hotărâre prin care acordă ajutoare de urgență suplimentare familiilor și persoanelor afectate de incendiul din Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea. Ministrul Pîslaru a precizat că noile sume vor fi acordate pe baza valorii pagubelor evaluate, printr-o procedură simplificată, fără a mai fi necesare cereri sau anchete sociale.
Guvernul alocă noi ajutoare pentru persoanele afectate de incendiul din Soveja, Vrancea: Procedură simplificată și despăgubiri de până la 90% din valoarea caselor
Sursa fot: Facebook/Dragoș Pîslaru
Radu Mocanu
09 iul. 2026, 14:09, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

32 de case au fost distruse, 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate. Vorbim despre oameni care, într-o singură zi, și-au văzut casele și bunurile de o viață mistuite de foc”, a scris ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, despre incendiul care a avut loc la finalul lunii aprilie în comuna Soveja, județul Vrancea. 

Ministrul a anunțat că Guvernul a adoptat un nou pachet de sprijin pentru persoanele afectate de catastrofă, potrivit căruia persoanele afectate vor primi ajutoare de urgență calculate în funcție de valoarea pagubelor constatate. 

Prin hotărârea adoptată astăzi, ajutoarele de urgență vor fi acordate în funcție de valoarea pagubelor evaluate: până la 90% din valoarea stabilită pentru construcțiile autorizate sau pentru cele pentru care nu era necesară autorizația de construire și 75% în cazul construcțiilor pentru care era necesară autorizația, dar aceasta nu există”, explică Pîslaru. 

Oficialul a mai anunțat că procedura de acordare a ajutoarelor a fost simplificată. Beneficiarii nu vor trebui să depună cereri și nici nu vor fi supuși unor anchete sociale, măsură menită să permită acordarea mai rapidă a sprijinului.  

Aceste sume vin în completarea ajutoarelor deja acordate anterior celor 27 de familii și persoane singure afectate, în valoare totală de 800.000 de lei”, mai transmite ministrul Pîslaru. 

Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 26 aprilie și s-a extins la 32 de case din sat. În încercarea de stingere a incendiului au intervenit 228 de pompieri militari cu 13 autospeciale de stingere. 

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.ro
Acuzația care aruncă în aer dosarul milionarului sibian ucis pentru avere. Gestul mafiot făcut de văduva lui Adrian Kreiner, arestată la rândul ei într-un alt caz răsunător de crimă
Gandul
DOLIU în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Cancan
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
Prosport
Concluzii după summit-ul de la Ankara. Ionela Ciolan, expert în securitate europeană: NATO și UE vor trebui să găsească o formulă complementară între conceptele „Made in Europe” și „Made in NATO”
Libertatea
Posibila cauză a morții lui Gabi Mureșan. Ce se poate întâmpla când intri în apă rece imediat după saună? Nu a avut nicio șansă de supraviețuire
CSID
Ce mașini chinezești preferă românii? TOP 10 înmatriculări în iunie 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da