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Nicușor Dan nu va păstra arma primită la summitul NATO. Unde ajunge pistolul oferit de Erdogan

Administrația Prezidențială a anunțat că pistolul oferit președintelui Nicușor Dan de omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, la summitul NATO de la Ankara, a fost preluat pentru verificări și va fi păstrat de Serviciul de Protecție și Pază, conform procedurilor legale.
Nicușor Dan nu va păstra arma primită la summitul NATO. Unde ajunge pistolul oferit de Erdogan
Alexandra-Valentina Dumitru
09 iul. 2026, 14:00, Politic
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Administrația Prezidențială a transmis o serie de precizări privind arma de foc primită de președintele Nicușor Dan cu ocazia Summitului NATO desfășurat la Ankara.

Nicușor Dan, alături de ceilalți șefi de stat și de guvern participanți la reuniune, a primit din partea președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, o armă de foc și muniția aferentă.

Conform licenței de export emise de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, arma oferită președintelui României este un pistol Gumusay, însoțit de documentele legale de proveniență.

„Echipa de protecție a Preşedintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidență de către Administrația Prezidențială, conform procedurilor specifice”, potrivit precizărilor transmise.

Arma nu va fi păstrată de șeful statului, ci va fi păstrat de Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială și cu respectarea prevederilor legale.

Financial Times a relatat că Recep Tayyip Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate, însoțite de muniție reală, cu ocazia summitului de la Ankara.

Potrivit publicației, premierul britanic Keir Starmer a declarat că nu a putut transporta arma înapoi în Marea Britanie, întrucât acest lucru ar fi încălcat legislația britanică. Cadoul oferit de liderul turc a atras atenția prin caracterul său neobișnuit pentru un eveniment diplomatic de asemenea nivel.

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