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Mirabela Grădinaru: Lumea virtuală trebuie să sprijine educația, nu să pună copiii în pericol

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat miercuri, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü, la programul dedicat partenerilor șefilor de stat și de guvern, organizat de Emine Erdoğan, în marja Summitul NATO de la Ankara.
Mirabela Grădinaru: Lumea virtuală trebuie să sprijine educația, nu să pună copiii în pericol
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Foto: Facebook/România în lumină
Andrei Rachieru
08 iul. 2026, 21:50, Politic
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În cadrul mesei rotunde „Children, Technology and Security: Protecting the Next Generation”, Mirabela Grădinaru a prezentat proiectul „România în Lumină”, derulat de Administrația Prezidențială, și a subliniat necesitatea protejării copiilor în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei.

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Potrivit Administrației Prezidențiale, Prima Doamnă a arătat că tehnologia reprezintă un instrument valoros pentru educație și conectare, însă, în lipsa îndrumării și a unor măsuri adecvate de protecție, aceasta poate avea efecte negative asupra copiilor.

De asemenea, Mirabela Grădinaru a evidențiat responsabilitatea comună a guvernelor, companiilor de tehnologie și părinților în crearea unui mediu digital sigur, astfel încât cei mici să poată beneficia de avantajele noilor tehnologii fără a fi expuși riscurilor.

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