Mirabela Grădinaru: Lumea virtuală trebuie să sprijine educația, nu să pună copiii în pericol

În cadrul mesei rotunde „Children, Technology and Security: Protecting the Next Generation”, Mirabela Grădinaru a prezentat proiectul „România în Lumină”, derulat de Administrația Prezidențială, și a subliniat necesitatea protejării copiilor în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Prima Doamnă a arătat că tehnologia reprezintă un instrument valoros pentru educație și conectare, însă, în lipsa îndrumării și a unor măsuri adecvate de protecție, aceasta poate avea efecte negative asupra copiilor.

De asemenea, Mirabela Grădinaru a evidențiat responsabilitatea comună a guvernelor, companiilor de tehnologie și părinților în crearea unui mediu digital sigur, astfel încât cei mici să poată beneficia de avantajele noilor tehnologii fără a fi expuși riscurilor.