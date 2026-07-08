România și Ucraina avansează negocierile pentru producția de drone, anunță Nicușor Dan

Întrebat dacă România intenționează să urmeze exemplul Danemarcei, Olandei și Estoniei, care au încheiat acorduri cu Ucraina în domeniul producției de drone, Nicușor Dan a explicat că aceste state au început proiectele cu doi-trei ani înainte și au oferit un sprijin financiar mai consistent Kievului.

„Țările menționate sunt într-o situație financiară mai bună decât România și au început procesul acesta în urmă cu doi-trei ani. Au semnat acorduri prin care producția de drone și sisteme antidronă se realizează în țările respective, iar livrările merg în Ucraina o perioadă de timp. De aceea sunt mai avansate decât noi în acest proces”, a precizat președintele.

Acesta a spus că România a semnat acordul cu Ucraina și a anunțat că, în cursul lunii iulie, o delegație ucraineană numeroasă va efectua o vizită în România pentru avansarea discuțiilor din punct de vedere tehnic.

„Chiar luna aceasta va exista o vizită a unei delegații foarte consistente ucrainene în România, în care să avansăm din punct de vedere tehnic, și sunt optimist că vom ajunge la rezultate într-un interval de câteva luni”, a afirmat Nicușor Dan.