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România și Ucraina avansează negocierile pentru producția de drone, anunță Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, după summitul NATO de la Ankara, că România continuă discuțiile cu Ucraina privind cooperarea în domeniul producției de drone și al sistemelor antidronă. Șeful statului a precizat că o delegație ucraineană va veni în România în această lună pentru discuții tehnice.
România și Ucraina avansează negocierile pentru producția de drone, anunță Nicușor Dan
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Maria Miron
08 iul. 2026, 18:03, Știrile zilei
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Întrebat dacă România intenționează să urmeze exemplul Danemarcei, Olandei și Estoniei, care au încheiat acorduri cu Ucraina în domeniul producției de drone, Nicușor Dan a explicat că aceste state au început proiectele cu doi-trei ani înainte și au oferit un sprijin financiar mai consistent Kievului.

„Țările menționate sunt într-o situație financiară mai bună decât România și au început procesul acesta în urmă cu doi-trei ani. Au semnat acorduri prin care producția de drone și sisteme antidronă se realizează în țările respective, iar livrările merg în Ucraina o perioadă de timp. De aceea sunt mai avansate decât noi în acest proces”, a precizat președintele.

Acesta a spus că România a semnat acordul cu Ucraina și a anunțat că, în cursul lunii iulie, o delegație ucraineană numeroasă va efectua o vizită în România pentru avansarea discuțiilor din punct de vedere tehnic.

„Chiar luna aceasta va exista o vizită a unei delegații foarte consistente ucrainene în România, în care să avansăm din punct de vedere tehnic, și sunt optimist că vom ajunge la rezultate într-un interval de câteva luni”, a afirmat Nicușor Dan.

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