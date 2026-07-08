Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan: „Cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice”

Nicușor Dan: „Cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice”

Nicușor Dan a anunțat că România, Turcia și Bulgaria vor extinde „mandatul misiunii Grupului operativ de combatere a minelor la Marea Neagră”. Astfel, „cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice”.
Nicușor Dan: „Cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Ioana Târziu
08 iul. 2026, 11:50, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că, în cadrul Summitului NATO de la Ankara, „ducem securitatea Mării Negre cu un pas mai departe”.

„România, Turcia și Bulgaria au convenit să extindă mandatul misiunii Grupului operativ de combatere a minelor la Marea Neagră”, a afirmat Dan.

„Cooperarea va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice”

„De acum înainte, cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice, inclusiv a platformelor și instalațiilor fixe offshore. Acestea sunt esențiale pentru securitatea noastră economică și energetică”, potrivit președintelui României.

„România, împreună cu aliații săi, își asumă sarcinile într-un domeniu de importanță strategică pentru Alianță și pentru securitatea euro-atlantică în ansamblu”, a conchis Nicușor Dan.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Nicușor Dan, moment de blocaj la Summitul NATO. Întrebarea despre o miză strategică a României l-a prins nepregătit
Gandul
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Cel mai lung proces de mare corupție din România. Prima sentință, cu faptele prescrise, după 13 ani și 154 de amânări. Justiția a avut nouă miniștri cât timp a fost judecat „Lotul Oniga”
Libertatea
Boala de rinichi poate evolua ani întregi fără simptome. Două analize simple o pot depista din timp
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da