Nicușor Dan: „Cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că, în cadrul Summitului NATO de la Ankara, „ducem securitatea Mării Negre cu un pas mai departe”.

„România, Turcia și Bulgaria au convenit să extindă mandatul misiunii Grupului operativ de combatere a minelor la Marea Neagră”, a afirmat Dan.

„Cooperarea va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice”

„De acum înainte, cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice, inclusiv a platformelor și instalațiilor fixe offshore. Acestea sunt esențiale pentru securitatea noastră economică și energetică”, potrivit președintelui României.

In #Ankara we are taking Black Sea security one step further. Romania, Türkiye and Bulgaria agreed to extend the mission mandate of the Mine Countermeasures Black Sea Task Group #MCM #BlackSea. From now on, our cooperation in the Black Sea will also cover the protection of… pic.twitter.com/5r8dXogkg4 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 8, 2026

„România, împreună cu aliații săi, își asumă sarcinile într-un domeniu de importanță strategică pentru Alianță și pentru securitatea euro-atlantică în ansamblu”, a conchis Nicușor Dan.