Nicușor Dan, la Summitul NATO de la Ankara: România va insista pe importanța Mării Negre

„Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitatea, Articolul 5, adică apărarea colectivă a întregului teritoriu NATO, și legătura transatlantică”, a spus Nicușor Dan la Ankara.

Șeful statului a afirmat că summitul are loc la un an după reuniunea de la Haga, unde s-a decis creșterea cheltuielilor militare, iar întâlnirea de acum reprezintă „un fel de bilanț” al măsurilor luate de atunci.

„Răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că întrebarea este acum în ce măsură acești bani se transformă în echipamente. Potrivit acestuia, sunt lansate mai multe proiecte care să dinamizeze producția de echipamente militare.

El a subliniat că este importantă și menționarea amenințării ruse în proiectul de declarație al summitului.

„Este important, de asemenea, că în proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, evident războiul din Ucraina”, a spus Nicușor Dan.

Marea Neagră, prioritate pentru România la summit

Președintele a afirmat că România va insista, ca și până acum, asupra importanței Mării Negre.

„Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată”, a declarat acesta.

Nicușor Dan a menționat și acordul cu Turcia și Bulgaria privind extinderea programului de deminare, precum și progresele făcute la nivelul Uniunii Europene în privința hubului civil de securitate.

Șeful statului a vorbit și despre dezvoltarea industriei de apărare.

„Parte din aceste programe de producție de echipamente este înființarea și, nu numai producția de echipamente, dar și introducerea noilor tehnologii, cercetare, dezvoltare în echipamentele militare pe care industria aliată le produce”, a afirmat Nicușor Dan.

Un alt proiect menționat de președinte este banca pentru apărare.

„Parte din proiectele care sunt lansate este această bancă pentru apărare, la care noi suntem fondatori. Această bancă va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg și va avea două sedii secundare pe flancul estic, unul în țările baltice și unul în România”, a declarat șeful statului.

Discuții cu senatorii americani

Nicușor Dan a mai spus că a avut marți o discuție cu o delegație de senatori americani, în care au fost abordate teme legate de NATO și de relația bilaterală dintre România și Statele Unite.

„După cum știți, am avut o discuție ieri cu o echipă de senatori americani, în care am discutat și de NATO, lucrurile pe care vi le-am spus, și am discutat și de relația bilaterală, unde evident ne interesează continuarea prezenței americane, a armatei americane pe teritoriul nostru”, a precizat președintele.

El a precizat că discuțiile au vizat și baza de la Mihail Kogălniceanu, schimburile economice și prezența companiilor americane în România.

„Am vorbit de extinderea de la Mihail Kogălniceanu, pe care o cunoașteți, și, bineînțeles, am vorbit de oportunitățile de extindere a schimburilor economice cu Statele Unite și de prezența economică a companiilor americane în România”, a mai declarat Nicușor Dan.