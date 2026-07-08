Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, la Summitul NATO de la Ankara: România va insista pe importanța Mării Negre

Nicușor Dan, la Summitul NATO de la Ankara: România va insista pe importanța Mării Negre

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri dimineață, în marja Summitului NATO de la Ankara, că România va insista asupra importanței Mării Negre.
Când execută pedeapsa Marine Le Pen, dacă ajunge Președinte? Procurorul general al Curții de Apel din Paris dă peste cap prezidențialele din Franța
Când execută pedeapsa Marine Le Pen, dacă ajunge Președinte? Procurorul general al Curții de Apel din Paris dă peste cap prezidențialele din Franța
Venituri de 20 de milioane de lei din vânzarea unui produs banal, nedeclarate la Fisc
Venituri de 20 de milioane de lei din vânzarea unui produs banal, nedeclarate la Fisc
Doi copii au făcut prăpăd în curtea unde sunt depozitate mașinile ridicate în Sectorul 4 al Capitalei: 10 mașini distruse
Doi copii au făcut prăpăd în curtea unde sunt depozitate mașinile ridicate în Sectorul 4 al Capitalei: 10 mașini distruse
Captură de țigări la granița cu Bulgaria: aproximativ 10.000 de țigarete ascunse în roata de rezervă și în bagaje
Captură de țigări la granița cu Bulgaria: aproximativ 10.000 de țigarete ascunse în roata de rezervă și în bagaje
26 de miliarde de euro costă cel mai mare proiect din istoria NATO, despre care Nicușor Dan nu a știut ce să răspundă. România, printre beneficiari
26 de miliarde de euro costă cel mai mare proiect din istoria NATO, despre care Nicușor Dan nu a știut ce să răspundă. România, printre beneficiari
Iulian Moşneagu
08 iul. 2026, 09:26, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitatea, Articolul 5, adică apărarea colectivă a întregului teritoriu NATO, și legătura transatlantică”, a spus Nicușor Dan la Ankara.

Șeful statului a afirmat că summitul are loc la un an după reuniunea de la Haga, unde s-a decis creșterea cheltuielilor militare, iar întâlnirea de acum reprezintă „un fel de bilanț” al măsurilor luate de atunci.

„Răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că întrebarea este acum în ce măsură acești bani se transformă în echipamente. Potrivit acestuia, sunt lansate mai multe proiecte care să dinamizeze producția de echipamente militare.

El a subliniat că este importantă și menționarea amenințării ruse în proiectul de declarație al summitului.

„Este important, de asemenea, că în proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, evident războiul din Ucraina”, a spus Nicușor Dan.

Marea Neagră, prioritate pentru România la summit

Președintele a afirmat că România va insista, ca și până acum, asupra importanței Mării Negre.

„Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată”, a declarat acesta.

Nicușor Dan a menționat și acordul cu Turcia și Bulgaria privind extinderea programului de deminare, precum și progresele făcute la nivelul Uniunii Europene în privința hubului civil de securitate.

Șeful statului a vorbit și despre dezvoltarea industriei de apărare.

„Parte din aceste programe de producție de echipamente este înființarea și, nu numai producția de echipamente, dar și introducerea noilor tehnologii, cercetare, dezvoltare în echipamentele militare pe care industria aliată le produce”, a afirmat Nicușor Dan.

Un alt proiect menționat de președinte este banca pentru apărare.

„Parte din proiectele care sunt lansate este această bancă pentru apărare, la care noi suntem fondatori. Această bancă va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg și va avea două sedii secundare pe flancul estic, unul în țările baltice și unul în România”, a declarat șeful statului.

Discuții cu senatorii americani

Nicușor Dan a mai spus că a avut marți o discuție cu o delegație de senatori americani, în care au fost abordate teme legate de NATO și de relația bilaterală dintre România și Statele Unite.

„După cum știți, am avut o discuție ieri cu o echipă de senatori americani, în care am discutat și de NATO, lucrurile pe care vi le-am spus, și am discutat și de relația bilaterală, unde evident ne interesează continuarea prezenței americane, a armatei americane pe teritoriul nostru”, a precizat președintele.

El a precizat că discuțiile au vizat și baza de la Mihail Kogălniceanu, schimburile economice și prezența companiilor americane în România.

„Am vorbit de extinderea de la Mihail Kogălniceanu, pe care o cunoașteți, și, bineînțeles, am vorbit de oportunitățile de extindere a schimburilor economice cu Statele Unite și de prezența economică a companiilor americane în România”, a mai declarat Nicușor Dan.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Nicușor Dan, moment de blocaj la Summitul NATO. Întrebarea despre o miză strategică a României l-a prins nepregătit
Gandul
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Cel mai lung proces de mare corupție din România. Prima sentință, cu faptele prescrise, după 13 ani și 154 de amânări. Justiția a avut nouă miniștri cât timp a fost judecat „Lotul Oniga”
Libertatea
Boala de rinichi poate evolua ani întregi fără simptome. Două analize simple o pot depista din timp
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da