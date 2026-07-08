Nicușor Dan, la Summitul NATO: Relația cu SUA, la nivel de dialog există progres

„L a nivel de dialog există progres”

Aflat la summitul NATO, președintele Nicușor Dan a precizat că discuțiile dintre România și Statele Unite avansează, însă a evitat să ofere un calendar privind eventualele rezultate concrete.

„Nu pot să anticipez acum calendar, lucruri care țin de ambele părți, pentru că n-ar fi potrivit Ce pot să spun este că la nivel de dialog și de exprimarea reciprocă de intenții există progres”, a declarat președintele României.

Acesta a făcut precizări și despre prioritățile Bucureștiului în raport cu Washington: „Punctele principale sunt menținerea prezenței trupelor americane în România și extinderea investițiilor americane în România”.

Acesta a fost întrebat despre cum va exploata România sprijinul acordat Statelor Unite în Războiul din Iran, având în vedere că mai multe state europene au refuzat acest demers, tensionând relațiile transatlantice.

Dezămăgirea lui Trump

În prima zi de summit, liderul de la Casa Albă, Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de aliații europeni care nu au sprijinit eforturile americane în Iran.

„Italia ne-a dezamăgit. Germania ne-a dezamăgit. Franța ne-a dezamăgit. Nu am fost tratați bine. Am fost foarte dezamăgit de NATO. Sincer? Dacă nu ar fi avut loc în Turcia… e posibil să NU fi participat la Summit”, afirma ieri președintele Trump.

Cum a sprijinit România Statele Unite?

În luna martie, Parlamentul României a votat cererea venită din partea președintelui Nicușor Dan ca Statele Unite ale Americii să disloce temporar pe teritoriul României echipamente militare și forțe americane, în contextul războiului în desfășurare din Iran.

Printre echipamentele dislocate se numără avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.