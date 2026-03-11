Parlamentul adoptă cu scandal cererea lui Nicușor Dan ca SUA să trimită forțe în România, în contextul războiului din Iran. Opoziția a susținut că vrea „pace”

UPDATE. Sorin Grindeanu supune la vot proiectul de hotărâre. Rezultatul: 272 de voturi pentru, 18 voturi contra, 5 abțineri, 2 persoane nu au votat. Proiectul a fost adoptat. Ședința Parlamentului a fost închisă.

Cererea președintelui Nicușor Dan de dislocare temporară în România de forțe și echipamente militare ale SUA a fost adoptată.

Potrivit președintelui Dan, este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

„Aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice”, a spus președintele.

Bloomberg a relatat astăzi dimineață că SUA intenționează să trimită în România până la 500 de militari, care vor sprijini operațiunea americană din Iran.

Potrivit unor surse, cerea SUA nu se referă numai la baza Mihail Kogălniceanu, ci și la cea de la Câmpia Turzii. Aceleași surse susțin că echipamentele vor aduse în România cu un total de maximum 500 de militari SUA, confirmând astfel relatarea Bloomberg.

UPDATE. Sorin Grindeanu (PSD) supune la vot suspendarea dezbaterilor: 239 de voturi pentru. Dezbaterile se suspendă.

UPDATE. Ilie Bolojan, premier, lider PNL: „Vă asigur că propunerea este în interesul țării noastre”. „Deciziile importante pentru țară nu pot fi luate cu vuvuzelele”, spune el. Îi roagă pe parlamentari să voteze.

UPDATE. George Simion, liderul AUR, revine la microfon în drept la replică. Îi transmite lui Radu Miruță că încurcă Răsăritul cu Apusul și nu știe că NATO nu are comandant suprem.

UPDATE. Radu Miruță, ministrul Apărării ia cuvântul:

Ministrul Apărării acuză Opoziția de minciună

„Nu băgăm România în război, nu devenim țintă”

„Supunem la vot o sporire a capacității de apărare a României, să devenim mai puternici. E nevoie de capacități tehnice de apărare. Asta ridică gradul de descurajare a celor care se uită cu ochi sticloși la adresa României”

Acuză AUR că se uită „la apus”

„România nu lasă capacitate de apărare pe seama gălăgiei”

„CSAT a fost consultat azi iar președintele propune încuviințarea spre Parlament”

Acuză Opoziția că este slabă și nu știe să citească

„Parteneriatele strategice nu țin cont de gălăgie”

UPDATE. USR spune că votează solicitarea președintelui României.

UPDATE. Dumitru Coarnă din partea neafiliaților anunță că nici el nu votează cererea lui Dan și vrea „pace”.

UPDATE. Nici Grupul Pace nu votează cererea lui Nicușor Dan.

UPDATE. Ana Maria Gavrilă, din partea POT, spune de la tribuna Parlamentului: „Nicușor Dan este o glumă. Nu își asumă. A convocat CSAT, urmând ca Guvernul să implementeze măsurile. Parlamentul are atribuții doar când este conflict militar. Intră România în conflict militar, când ați venit cu solicitarea în Parlament și nu vreți să vă asumați?”

Ana Maria Gavrilă spune că nici POT nu votează cererea Președintelui Dan, nu participă la vot dar își dă semnăturile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.

UPDATE. George Simion, liderul AUR, revine și spune că el respectă politicile lui Donald Trump. „Nu trebuie să fii slugoi, cum sunteți voi”, îi răspunde Simion lui Dimitriu.

UPDATE. Paul Dimitriu din partea USR acuză AUR că „ține cu Putin”. Parlamentarii AUR vociferează, Sorin Grindeanu avertizează că îi evacuează.

„Plecați din România la rușii voștri. Ați spus că țineți cu MAGA, acum vă bateți joc de Trump (…) Vă vede toată țara, vă vede Trump”, spune Dimitriu de la tribuna Parlamentului.

UPDATE. Nicoleta Pauliuc, din partea PNL, anunță că solicitarea lui Dan a fost aprobată deja în comisiile de apărare. „Este vorba de echipamente defensive”, spune ea. Pauliuc anunță că PNL va vota solicitarea, chiar dacă documentul a fost secretizat.

UPDATE. George Simion, liderul AUR, anunță că formațiunea sa politică nu votează solicitarea lui Nicușor Dan. Simion susține că nu toți parlamentarii au putut consulta cererea și că el își dorește pace. „Alegem pacea”, încheie Simion.

UPDATE. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, vorbește în plenul Parlamentului, în timp ce Opoziția vociferează și protestează.

Parlamentarii se ceartă în plen pe tema solicitării venite din partea președintelui României, Nicușor Dan. Sunt supărați că documentul a fost clasificat, așa cum a anunțat și Mediafax, și nu pot vota în cunoștință de cauză.

Camera Deputaților și Senatul urmează să se pronunțe astăzi, prin vot, asupra a 3 cereri din partea președintelui României.