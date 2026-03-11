Prima pagină » Politic » Despre ce vor discuta joi la Cotroceni președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

Despre ce vor discuta joi la Cotroceni președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

Războiul din Ucraina, cooperarea bilaterală, dar și respectarea drepturilor minorității române din Ucraina vor fi temele de discuție dintre președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski.
Despre ce vor discuta joi la Cotroceni președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
11 mart. 2026, 17:11, Politic

Președintele Nicușor Dan îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România.
Agenda discuțiilor va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor, anunță Administrația Prezidențială.

Sursa citată arată că România a oferit, încă din primele zile ale războiului, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

De asemenea, Nicușor Dan se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Ce trebuie să dezactivezi la WhatsApp pentru a preveni atacurile cibernetice
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Libertatea
Zodia care intră într-o perioadă de AUR din aprilie. Are noroc triplu la bani, carieră și iubire!
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor