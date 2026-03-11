Dimitriu: Este o zi în care vedem cine ține cu Trump și cine ține cu Putin

„Este o zi foarte bună pentru România și sunt fericit că suntem aici. Este ziua în care vedem cine sunt trădătorii și cine sunt adevărații patrioți. Este o zi în care vedem cine ține cu Washington și cine ține cu Moscova”, a declarat deputatul USR, Alexandru Dimitriu, al cărui discurs a fost întrerupt de vuvuzele și de proteste, dar și de Sorin Grindeanu, care îndemna la păstrarea liniștii în sală.

„Este o zi în care vedem cine ține cu Trump și cine ține cu Putin. Voi, din nefericire, țineți cu Putin”, a continuat Dimitriu, al cărui discurs a continuat să stârnească vuvuzele din partea opozanților politici.

Deputatul USR afirmă că România își respectă cuvântul dat, dar și că este un partener al Washingotnului.

„România își respectă cuvântul dat. Și da, de fiecare dată vom răspunde afirmativ în momentul în care partenerul nostru strategic ne va cere ajutorul. Pentru că, cu o prezență a Statelor Unite aici, noi vom reuși să avem securitatea pe care șefii voștri, auriștilor și esoiștilor (n.r. – S.O.S, partidul Dinaei Șoșoacă) de la Kremlin, tremură. Nu-și doresc ca noi să avem trupe americane aici și de aceea vă comportați în modul acesta sălbatic”, a declarat Dimitriu în cadrul discursului său.

„Aici este locul în care americanii ne ajută să trăim mai bine”

În discursul său, el a formulat un mesaj dur la adresa opoziției: „Parlamentul este locul unde se fac lucruri bune pentru România. Lucruri bune pentru români. Și da, cu toată răspunderea vă spun, plecați din România înapoi la rușii voștri. Aici este locul în care americanii, europenii ne ajută să trăim mai bine”, a declarat Dimitriu.

Deputatul USR face acuze la adresa lui Simion: „Ați venit și ați spus de fiecare dată că țineți cu MAGA. Și acum domnul Simion își bate joc de Trump, își bate joc de America. A hăcuit Groenlanda și acum are tupeu să vin aici în Parlamentul României și să ne spună nou că nu avem nevoie de americani”, a declarat Dimitriu.

Acesta a conchis acuzând că „AUR este cu adevărat o trădare națională”.

„Este momentul în care toată țara vă vede, este momentul în care Statele Unite vă văd, momentul în care Trump își dă seama că AUR este cu adevărat o trădare națională”, a conchis Dimitriu, al cărui discurs, care a fost aplaudat de susținători și întâmpinat cu vuvuzele de opozanți.

Parlamentul a adoptat miercuri după-amiza solicitarea SUA privind dislocarea temporară pe teritoriul României a unor capabilități militare. Hotărârea a fost adoptată cu 272 de voturi.