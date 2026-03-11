Prima pagină » Politic » Fritz speră că decizia de a permite SUA să trimită forțe în România ar putea duce la includerea în Visa Waver

Fritz speră că decizia de a permite SUA să trimită forțe în România ar putea duce la includerea în Visa Waver

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, în contextul votului pozitiv din Parlament cu privire la dislocarea temporară în România a echipamentelor și forțelor militare SUA, că speră ca decizia să ducă la beneficii pentru România.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Daiana Rob
11 mart. 2026, 19:19, Politic

„România a arătat azi că e un aliat de încredere, care înțelege mizele internaționale și acționează în consecință. Sper să înțeleagă și administrația americană acest lucru și să vedem în curând și beneficii concrete pentru România. Inclusiv în programul Visa Waiver, unde diplomația românească a mai avansat în discuții”, a scris liderul USR, într-o postare publicată miercuri, pe Facebook.

Liderul USR a precizat că opoziția „agită spiritele cu scenarii apocaliptice”.

„Bineînțeles că este legitim ca războiul din Iran, care nu este al nostru, să fie criticat. Dar trompetele care acum agită spiritele cu scenarii apocaliptice care bagă frica în oameni fac de fapt jocul Rusiei. Rusia își dorește o Românie cât mai slabă și cât mai izolată. Noile capacități militare care vor fi staționate la noi sunt defensive. Decizia de azi ne aduce mai multă siguranță și securitate, tocmai prin prezența forțelor americane”, a scris Dominic Fritz, miercuri, pe Facebook.

Reamintim că miercuri, Parlamentul a dat aviz pozitiv deciziei CSAT de a permite dislocarea temporară a forțelor americane pe teritoriul SUA. Hotărârea a fost adoptată cu 272 de voturi.

„Și parlamentarii USR au votat pentru”, a declarat Fritz.

Acesta a reamintit că România are un acord de parteneriat strategic cu SUA, iar, „ca membri NATO, facem parte dintr-o echipă care se protejează reciproc”.

Reamintim că, în mai, SUA au exclus România din programul Visa Waiver, decizia fiind dată de administrația Trump.

 

