Virgil Popescu îl atacă pe George Simion după votul privind dislocarea temporară a unor echipamente militare americane în România: „e o poziție moscovită”

„Simioane, în ianuarie 2026 ai cerut, cu fanfară și tam-tam, declararea anului 2026 drept «Anul Statelor Unite ale Americii în România». Astăzi, când americanii chiar cer ceva concret – dislocarea unor avioane de realimentare și echipamente de comunicații la Kogălniceanu – AUR boicotează votul din Parlament. Nu ați votat. Ați dezertat”, a scris Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul PNL a criticat și explicația oferită de liderul AUR în plenul Parlamentului.

„Tu însuți ai declarat în plen: «Nu e o opoziție antiamericană, e o poziție românească». Nu, Simioane. E o poziție moscovită. Spune-o corect”, a afirmat Virgil Popescu.

Acesta a mai susținut că discursul lui Simion din Parlament ar fi fost în contradicție cu pozițiile anterioare ale partidului privind relația cu Statele Unite.

„Ai citat din Eminescu de la tribuna Parlamentului și i-ai transmis mesaje ambasadorului american. Frumos. Numai că discursul tău de azi nu a fost scris la București și nici la Washington. A fost scris la Moscova – și se cunoaște după accent”, a mai spus europarlamentarul.

„În februarie ai trimis 40 de parlamentari în pelerinaj la Washington să se pozeze MAGA. Îl numeai pe Trump «cel mai important lider politic la nivel global». Dar când Trump, prin Pentagon, trimite o solicitare oficială aliatului său România – avioane de realimentare, echipamente de comunicații, nimic ofensiv, zero armament – tu ai venit cu vuvuzele, cruci și boicot. Exact ce și-a dorit Kremlinul. Îți dai arama pe față, Simioane. Dacă mai era cineva care nu știa pentru cine lucrezi cu adevărat – acum știe. România are aliați. Tu ai stăpâni. Nu e același lucru”, a mai scris Popescu.