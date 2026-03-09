AUR acuză Ministerul de Externe de gestionare defectuoasă a repatrierii românilor din zona Golfului

„România s-a confruntat și în trecut cu situații similare, însă operațiunile au fost gestionate discret și instituțional. De data aceasta, ceea ce ar fi trebuit să fie o intervenție administrativă eficientă a fost transformat într-un episod de comunicare politică și spectacol public”, a declarat Avrămescu.

Deputatul AUR a subliniat că alte state europene, precum Croația, Italia și Franța, au organizat rapid repatrieri utilizând aeronave ale companiilor aeriene locale, fără scandal public sau confuzii administrative. În schimb, repatrierile românești au fost afectate de deficiențe, inclusiv excluderea unui minor de pe lista de evacuare, motivată public ca „vulnerabilitate de imagine”.

Avrămescu a criticat și comunicarea instituțională, considerând că lipsa unor criterii clare și a informațiilor coerente a afectat încrederea cetățenilor în capacitatea statului de a reacționa în situații de criză.

„Românii aflați în pericol nu au nevoie de justificări defensive, ci de un stat pregătit și de instituții care acționează rapid și profesionist”, a declarat purtătorul de cuvânt AUR.

El a avertizat că problemele actuale reflectă un declin instituțional acumulat în timp, iar România are nevoie de un Minister de Externe funcțional, orientat exclusiv spre protejarea cetățenilor, nu ca platformă de comunicare politică.