AUR propune scăderea TVA la combustibili. De la 21% la 5% în primele trei luni, apoi la 9%

Potrivit proiectului, prima etapă, aplicată timp de trei luni, prevede reducerea TVA de la 21% la 5%.

„Aceasta este treapta de urgență. Protejează imediat consumatorii, fermierii aflați în campania agricolă de primăvară și transportatorii care plătesc azi cu 35% mai mult pe motorină”, a declarat deputatul AUR Florin Popovici.

Începând din a patra lună, TVA va reveni la 9%, menționându-se că prețul rămâne semnificativ sub nivelul actual. Deputatul AUR a explicat că efectele pozitive generate de reducerea temporară a TVA se vor resimți în economie cu un decalaj de 2-3 luni.

Popovici susține că măsura are și un efect anti-inflaționist, reducând inflația cu 0,8–2 puncte procentuale, în timp ce PIB-ul ar putea crește cu 0,5–0,8%, iar datoria publică ar rămâne la 56% din PIB. El a avertizat că neintervenția ar putea conduce la creșterea inflației cu 12–14% și la majorarea ratelor la credite cu 200–400 de lei.

Deputatul AUR a citat exemple din alte state UE, precum Polonia, Germania, Belgia, Spania și Irlanda, care au aplicat reduceri de TVA la combustibili în perioada crizei energetice din 2022, sub aprobarea Comisiei Europene.

Reprezentanții AUR solicită Guvernului Bolojan să nu blocheze inițiativa și să țină cont de vocea românilor, care plătesc aproape 60% din prețul benzinei în taxe.