NATO confirmă că a interceptat o rachetă lansată din Iran

NATO a confirmat interceptarea unei rachete „care se îndrepta spre Turcia”, potrivit Sky News.

„NATO a interceptat din nou o rachetă care se îndrepta spre Turcia. NATO își menține ferm disponibilitatea de a-și apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări”, a transmis purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, pe X.

Anterior, Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran a fost doborâtă în spațiul său aerian.

Turcii au mai spus că racheta a fost distrusă de apărarea NATO cu sediul în estul Mediteranei și că fragmentele au aterizat într-o zonă îndepărtată din sud-estul Turciei.

Purtătoarea de cuvânt a NATO nu a oferit detalii despre zona în care a fost interceptată racheta iraniană.

Săptămâna trecută, Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că apărarea NATO a doborât o altă rachetă balistică iraniană lansată spre spațiul turc. Ulterior, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a spus că racheta balistică trasă de Iran spre Turcia, nu va declanșa activarea Articolului 5 al Tratatului NATO. Acesta presupune că dacă o țară NATO este atacată, este considerat un atac împotriva tuturor. Activarea Articolului 5 al NATO obligă statele membre să asiste partea atacată, inclusiv prin utilizarea forței armate.