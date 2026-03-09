Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei

Reprezentanții PSD, USR și UDMR au ridicat problema, în cadrul ședinței de coaliție, a introducerii în buget a unui mecanism care ar permite achitarea datoriilor Primăriei Capitalei către furnizori și către companiile municipale din bani proveniți de la comunitățile locale din toată țara, au afirmat pentru Mediafax surse din coaliție.

Conform acelorași surse, mecanismul ar permite acoperirea restanțelor către companii municipale precum Termoenergetica și STB.

Tema a generat reacții critice din partea unor lideri politici prezenți la discuții.

„Nu sunt de acord să plătim toți datoriile unor primari care nu știu să se drămuiască.”, a spus Dominic Fritz, potrivit surselor participante la ședință.

În cadrul discuțiilor, liderul PSD Sorin Grindeanu a amintit de o situație similară din anul precedent și de poziția exprimată atunci de actualul premier.

„Țin minte că anul trecut, domnul Bolojan a fost primul care s-a opus unui asemenea mecanism, spunând că nu plătește chermeze. Văd că acum este în regulă. Eu spun doar că trebuie ceva unitar și echitabil pentru toate localitățile cu probleme din România, nu ceva cu dedicație pentru Capitală. Nu puteți lua ostatic bugetul României, pentru a rezolva problema domnului Ciucu de la Capitală.”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit surselor citate.

În replică, premierul Ilie Bolojan ar fi propus eliminarea amendamentului din proiectul de buget.

„Stimați colegi, atunci vă propun să scoatem amendamentul din buget…”, ar fi spus acesta în cadrul ședinței, conform surselor din coaliție.

Avertisment privind riscul de incapacitate de plată

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat în timpul discuțiilor că situația financiară a Primăriei Bucureștiului ar putea deveni critică.

„Bucureștiul va intra în incapacitate de plată!”, a spus edilul, potrivit acelorași surse.

La rândul său, liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis că responsabilitatea pentru găsirea unei soluții revine administrației locale.

„Asta e treaba dvs., ca primar, să găsiți soluții să nu se întâmple asta.”, a afirmat Kelemen Hunor.

Discuțiile pe această temă au loc în contextul negocierilor din coaliție privind forma finală a bugetului, iar mecanismul privind acoperirea datoriilor Primăriei Capitalei a generat divergențe între liderii partidelor.