Coaliția de guvernare: Proiectul bugetului de stat 2026 va fi publicat marți de Ministerul Finanțelor și aprobat de guvern în această săptămână

Partidele din coaliția de guvernare, împreună cu reprezentanții grupului minorităților naționale, au decis în ședința de luni ca Ministerul Finanțelor să publice cel târziu marți proiectul bugetului de stat pentru 2026, anunță reprezentanții PNL.

Decizia a fost luată în cadrul unei întâlniri dedicate definitivării principalelor coordonate ale bugetului, documentul urmând să stabilească prioritățile economice și nivelul cheltuielilor publice pentru anul viitor.

Investiții record de peste 8% din PIB

Potrivit datelor incluse în proiect, anul 2026 ar urma să aducă un nivel record al investițiilor publice, estimat la 165,8 miliarde de lei, echivalentul a peste 8% din PIB.

Suma este cu aproximativ 27 de miliarde de lei mai mare decât cea alocată în 2025, când investițiile s-au ridicat la 138 de miliarde de lei.

Guvernul mizează astfel pe investiții masive pentru susținerea dezvoltării economice și a proiectelor de infrastructură.

Mai multe resurse pentru autoritățile locale

Proiectul de buget prevede și majorarea resurselor disponibile pentru autoritățile administrației publice locale (UAT).

În total, aproximativ 9 miliarde de lei suplimentari vor ajunge la nivel local, bani proveniți din:

sumele colectate din taxe și impozite locale ,

transferuri de la bugetul de stat.

Aceste fonduri ar urma să sprijine investițiile locale și finanțarea serviciilor publice.

Venituri și cheltuieli estimate pentru 2026

Conform proiectului de buget:

Venituri totale: 738 miliarde lei (aproximativ 36,1% din PIB , în metodologie cash)

Cheltuieli totale: 865 miliarde lei (aproximativ 42,3% din PIB, cash)

Diferența dintre venituri și cheltuieli indică un deficit bugetar estimat la 127,7 miliarde de lei, echivalentul a 6,2% din PIB.

Bugetul ar putea fi adoptat săptămâna aceasta

Coaliția de guvernare a stabilit ca forma finală a bugetului să fie adoptată în ședința de Guvern din această săptămână, după publicarea proiectului de către Ministerul Finanțelor.

Ulterior, documentul va fi transmis Parlamentului, unde va intra în procedura legislativă pentru dezbatere și aprobare, apoi va ajung la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări joi seară, că în cursul acestei luni România va avea buget. El a declarat că a discutat pe acest subiect cu reprezentanții tuturor partidelor din Coaliția de guvernare.