Coaliția de guvernare a analizat bugetul de stat pentru 2026. Ședință decisivă programată miercuri

Liderii partidelor din Coaliția de guvernare s-au reunit luni într-o ședință de lucru pentru a analiza principalele componente ale bugetului de stat pe 2026, liberalii anunțând că discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și măsurile necesare pentru menținerea stabilității economice.
Gabriel Pecheanu
02 mart. 2026, 15:15, Economic

Liderii partidelor din Coaliția de guvernare s-au întrunit luni într-o ședință de lucru dedicată analizării principalelor componente ale bugetului de stat pentru anul 2026.

Liberalii anunță că discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul general necesar pentru asigurarea stabilității economice și funcționării eficiente a instituțiilor statului.

„În cadrul întâlnirii, partidele și reprezentanții minorităților naționale din Coaliție au prezentat observații și propuneri privind alocările bugetare pentru domeniile esențiale, cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist și orientat către nevoile majore ale cetățenilor și ale economiei”, informează PNL.

Coaliția a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată la nivelul coaliției.

Sâmbătă, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că bugetul trebuie să fie unul al dezvoltării: „Bugetul unei țări nu este un simplu exercițiu contabil. Bugetul este expresia unei viziuni politice. (…) Bugetul României trebuie să fie un buget al dezvoltării, un buget al investițiilor, un buget al stabilității, un buget care finanțează infrastructura, sănătatea, educația și energia”.

„Vom rămâne evident la guvernare atâta timp cât vocea PSD contează, atâta timp cât votul românilor este respectat. Atâta timp cât guvernarea înseamnă dezvoltare, nu austeritate fără sens”, a mai spus Grindeanu.

