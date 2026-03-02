Fost ministru al Energiei: Tensiunile din Golf nu sunt un conflict îndepărtat care nu ne privește

„Criza din Orient ne reamintește că energia nu este o marfă oarecare. Este securitate națională. Este suveranitate. Este capacitatea unui stat de a-și proteja cetățenii când lumea se destabilizează”, a scris europarlamentarul Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru susține că, în perioada în care a condus Ministerul Energiei, „România a început să construiască această protecție”.

„Tensiunile din Golf nu sunt un conflict îndepărtat care nu ne privește. Sunt un șoc energetic global în desfășurare. Prețul petrolului reacționează imediat. Piețele europene de gaze se tensionează. Și România, conectată la toate aceste circuite, va resimți efectele – la pompă, în facturile industriei, în inflație”, a subliniat Virgil Popescu.

România, „mai puțin vulnerabilă” decât la începutul războiului din Ucraina

El a afirmat că România ar fi mai bine poziționată decât la începutul războiului din Ucraina.

„Nu suntem la adăpost. Nimeni din Europa nu este. Dar suntem mai puțin vulnerabili decât eram la începutul Războiului din Ucraina. În anii 2020-2023, când am fost Ministru al Energiei, am luat decizii strategice care la acea vreme au generat dezbateri aprinse, dar care astăzi își dovedesc valoarea și validitatea. Le-am luat în cel mai dificil context posibil – criza energetică declanșată de războiul din Ucraina, prețuri record, presiuni uriașe asupra consumatorilor și industriei”, a precizat fostul ministru al Energiei.

Principalele proiecte energetice

Popescu a menționat că au fost luate decizii strategice în mai multe direcții pentru reducerea vulnerabilității energetice a României.

Referitor la gazele din Marea Neagră, fostul ministru a afirmat: „Am deblocat cadrul legislativ pentru exploatarea offshore. Producția începe în 2027. România va consuma gaz propriu, în loc să plătească prețuri europene pentru importuri”.

În ceea ce privește energia nucleară, Popescu a arătat că au fost făcuți pași pentru dezvoltarea proiectelor majore din domeniu.

„Am semnat acordul cu SUA pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și modernizarea reactorului 1. Am pus bazele SMR-urilor de la Doicești. Energie stabilă, fără emisii, independentă de prețul gazului sau al petrolului.”, a precizat acesta.

Pe zona regenerabilelor, europarlamentarul susține că au fost deblocate fonduri europene și simplificat cadrul legislativ pentru investiții.

„Am deblocat fonduri europene și am simplificat un cadru legislativ care sufoca investițiile de ani de zile. Capacitățile noi produc deja energie pentru români.”, a scris Virgil Popescu.

„Deciziile dificile pe care le-am luat ca ministru sunt scuturi pentru crizele de mâine. Politica energetică nu se face pentru ciclul electoral – se face pentru generațiile care vin. România a ales calea corectă. Trebuie să rămânem pe ea”, a conchis fostul ministru al Energiei.