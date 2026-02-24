Dan Nica, discurs în Parlamentul European: „Două milioane de români nu-și pot încălzi locuințele”

Europarlamentarul Dan Nica i-a adresat comisarului european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, o intervenție fermă, în Parlamentul European, privind accesibilitatea energiei de către cetățenii europeni (inclusiv români) și funcționarea pieței europene.

Potrivit lui Nica, criza energetică afectează grav populația:

„În România, două milioane de cetățeni nu își pot încălzi în mod adecvat locuințele pentru că prețurile pentru factura la energie sunt mult prea mari”.

Eurodeputatul a subliniat consecințele sociale severe ale acestei situații: oamenii sunt nevoiți „fie să renunțe la a cumpăra medicamente, fie să-și ia mâncarea strict necesară pentru traiul zilnic, sau să-și reducă temperatura în case”, ceea ce „le pune grav în pericol și sănătatea, și modul lor de viață”.

România – țara cu cele mai ridicate prețuri la energie electrică din UE

În intervenția sa, Dan Nica a mulțumit comisarului pentru vizita efectuată la București, subliniind că aceasta a oferit o imagine directă asupra situației din România, „țara care are printre cele mai mari prețuri la energie electrică din lumea europeană”.

Europarlamentarul a indicat și o cauză structurală a acestor costuri ridicate: lipsa interconectării energetice în regiune.

„Există și o cauză obiectivă pentru aceste prețuri mari, și anume lipsa interconectării între Austria și Ungaria și Slovacia, ceea ce face ca fluxul de energie care a trebuit să vină în România ieftin atunci când este nevoie de energie să fie grav perturbat”, a declarat acesta.

Propuneri pentru protejarea pieței unice

Nica a salutat propunerea Comisiei privind dezvoltarea rețelelor energetice și posibilitatea intervenției atunci când statele membre nu respectă regulile pieței unice:

„Dacă două țări nu fac ceea ce trebuie și pun în pericol piața unică europeană, Comisia Europeană va interveni (…) pentru că piața unică europeană nu este un lucru care să poată să fie negociat nici măcar de două state membre.”

Întrebări privind manipularea prețurilor la energie electrică

Europarlamentarul a ridicat și problema aplicării legislației europene privind manipularea pieței energiei.

„Acum trei ani de zile am adoptat directiva REMIT. Sunt 444 de cazuri de încălcări ale legislației europene în manipularea prețurilor (…) și suma care se vehiculează este de 200 miliarde de euro”. Cu toate acestea, el a arătat că doar nouă cazuri au fost instrumentate până în prezent, calificând situația drept „absolut inacceptabilă”.

În final, Nica a cerut echitate și respectarea legii pe piața energiei: „Noi spunem așa: dacă este greu, să fie greu pentru toată lumea. Nu unii să se îmbogățească încălcând legea, speculând, mințind și înșelând.”

Intervenția readuce în discuție vulnerabilitatea energetică a populației și necesitatea unor măsuri rapide la nivel european pentru stabilizarea pieței și protejarea consumatorilor.