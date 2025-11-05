Eurodeputatul Dan Nica a fost desemnat raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate. Instrumentul-cheie are o valoare de 234,3 miliarde euro

Europarlamentarul român Dan Nica a ajunge într-o poziție politică importantă într-unul dintre dosarele majore din prezent la nivel european.

Și asta pentru că Fondul European pentru Competitivitate unifică într-o singură arhitectură strategică 14 programe europene existente (cercetare–inovare, finanțare pentru modernizarea industriei, IMM-uri, digitalizare, apărare etc.) și va sprijini investițiile de-a lungul întregului lanț de valoare – de la cercetare și inovare până la industrializare, infrastructură și competențe, după cum arată Dan Nica.

„Pentru România și industria românească este o șansă extraordinară, miza fiind una concretă și de amploare:

finanțare pentru modernizarea industriilor mari consumatoare de energie;

investiții complementare în infrastructura energetică și interconectările rețelelor de energie – esențiale pentru reducerea prețurilor și creșterea securității energetice;

acces la instrumente financiare flexibile pentru IMM-uri, start-up-uri și industrii emergente care pot contribui la reindustrializarea României și a Europei;

participare extinsă în proiecte europene comune din domeniul apărării și securității, pentru consolidarea capacităților industriale și tehnologice ale României, în linie cu prioritățile europene de reziliență și autonomie strategică;

sprijin pentru inovare și cercetare aplicată”, a transmis eurodeputatul PSD.

Potrivit oficialilor, structura Fondului acoperă patru direcții majore:

Tranziție curată și decarbonizare industrială – 26,2 mld €

Sănătate, biotehnologie, agricultură și bioeconomie – 20,4 mld €

Digital și inteligență artificială – 51,5 mld €

Reziliență, securitate, apărare și spațiu – 125,2 mld €

Astfel, Fondul va susține obiectivele Clean Industrial Deal, va integra Banca pentru Decarbonizarea Industriei și va finanța proiecte strategice de infrastructură, inovare și competențe pentru o Europă mai sigură, mai competitivă și mai autonomă.