Vizita secretă a unor colaboratori ai lui Elon Musk în China a produs efecte la Bursă. O mare afacere ar putea fi lansată

Vizita secretă a unor colaboratori ai lui Elon Musk în China a produs efecte importante la Bursă. Vizita despre care a scris presa locală a alimentat zvonurile privitoare la realizarea unei mari afaceri în care să fie implicați Elon Musk și producătorii chinezi de panouri solare.
Petru Mazilu
04 feb. 2026, 12:49, Economic

Acțiunile producătorilor chinezi de panouri solare au crescut după ce s-a aflat că mai mulți colaboratori ai lui Elon Musk au fost în China, potrivit CNBC. Se pare că vizita secretă a vizat unitățile unde se fabrică echipamente pentru producția de energie verde.

Știrile au alimentat speculațiile privind un posibil parteneriat de afaceri între proprietarul Tesla și SpaceX și producătorii chinezi. În urmă cu câteva zile, Elon Musk a declarat că intenționează să construiască o fabrică de panouri solare în SUA.

Acțiunile producătorilor chinezi au crescut miercuri chiar dacă informațiile privind vizita nu au fost confirmate de americani sau de chinezi. Acțiunile companiei JinkoSolar, cu sediul în China, unul dintre cei mai mari producători de panouri din lume, au crescut cu până la 20% în primele tranzacții, atingând limita zilnică, conform datelor LSEG.

Jolywood Suzhou Sunwatt, care produce materiale auxiliare pentru echipamentele fotovoltaice, a înregistrat o creștere a acțiunilor sale tot cu 20%. Alți producători de panouri solare precum Trina Solar și Shenzhen Topraysolar au câștigat 8,9%, respectiv 10%. Indicele CSI All Share Solar Power Equipment Sub-Industry a crescut cu 6,8%.

