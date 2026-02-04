După foarte mulți ani cu poziție pe numerar, OMV Petrom începe să discute cu băncile pentru credite. Pentru ce segmente ia în calcul să se împrumute

Responsabilii OMV Petrom încep să vorbească cu băncile, care și-au oferit constant serviciile în ultimii ani, pentru a-și susține investițiile.

„În condițiile în care anul acesta vom avea investiții semnificative, record așa cum am anunțat, dar și dividende semnificative anunțate astăzi, poziția noastră de cash se va reduce absolut semnificativ, astfel că suntem în discuții cu băncile și vom continua a analiza diferite împrumuturi, mai ales în zona noastră de proiecte regenerabile, dar și alte proiecte ale companiei, pentru a putea să susținem acest nivel ridicat de investiții” a declarat Alina Popa, la întrebarea reporterului Mediafax, miercuri, în cadrul conferinței de presă online de prezentare a rezultatelor financiare preliminare de anul trecut.

Grupul OMV Petrom a anunțat profit net în scădere cu 27% pentru 2025, conform rezultatelor preliminare la 31 decembrie, detaliate în conferința de miercuri, dar propune în continuare acordarea unui dividend special aferent profitului din anul precedent și și avansează proiecte cheie, cu investiții record de 7,8 miliarde de lei.

În 2024, compania avusese un profit net de 4,2 miliarde de lei, în creștere față de anul precedent, conform rezultatelor financiare neauditate preliminare consolidate ianuarie – decembrie 2024, dar se așteaptă la un an 2025 „dificil și cu volatilitate, cu provocări fiscale și de reglementare”.

Câți bani cash are compania

Conform raportului publicat la Bursa de Valori și detaliat și conferință, compania are în prezent contractate credite purtătoare de dobânzi foarte mici în raport cu dimensiunea companiei.

Mai concret, este vorba de împrumuturi de 31,65 milioane lei, la finalul anului trecut, în creștere faţă de 25,9 milioane lei, la 31 decembrie 2024.

Compania deţinea numerar şi echivalente de numerar în valoare totală de 7,202 miliarde de lei, la sfârşitul lui 2025, în scădere cu 22%, faţă de 31 decembrie 2024, de 9,219 miliarde de lei, adică 2,017 miliarde de lei.

Conform raportului Grupul OMV Petrom a raportat o poziție netă de numerar incluzând leasing de 5,176 miliarde de lei la 31 decembrie 2025, mai mică cu 36% decât cea înregistrată la 31 decembrie 2024, de 8,076 miliarde de lei, adică s-a redus în 2025 cu aproximativ 2,9 miliarde lei.