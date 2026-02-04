Prima pagină » Economic » După foarte mulți ani cu poziție pe numerar, OMV Petrom începe să discute cu băncile pentru credite. Pentru ce segmente ia în calcul să se împrumute

După foarte mulți ani cu poziție pe numerar, OMV Petrom începe să discute cu băncile pentru credite. Pentru ce segmente ia în calcul să se împrumute

Directorul financiar al Grupului OMV Petrom, Alina Popa, a confirmat, la întrebarea reporterului Mediafax, că începe discuții cu bancherii pentru a negocia viitoare împrumuturi, după ce poziția pe numerar, cu care compania s-a mândrit în ultimii ani, a fost afectată de cele mai recente decizii și evoluții.
După foarte mulți ani cu poziție pe numerar, OMV Petrom începe să discute cu băncile pentru credite. Pentru ce segmente ia în calcul să se împrumute
Mădălina Prundea
04 feb. 2026, 13:34, Economic

Responsabilii OMV Petrom încep să vorbească cu băncile, care și-au oferit constant serviciile în ultimii ani, pentru a-și susține investițiile.

„În condițiile în care anul acesta vom avea investiții semnificative, record așa cum am anunțat, dar și dividende semnificative anunțate astăzi, poziția noastră de cash se va reduce absolut semnificativ, astfel că suntem în discuții cu băncile și vom continua a analiza diferite împrumuturi, mai ales în zona noastră de proiecte regenerabile, dar și alte proiecte ale companiei, pentru a putea să susținem acest nivel ridicat de investiții” a declarat Alina Popa, la întrebarea reporterului Mediafax, miercuri, în cadrul conferinței de presă online de prezentare a rezultatelor financiare preliminare de anul trecut.

Grupul OMV Petrom a anunțat profit net în scădere cu 27% pentru 2025, conform rezultatelor preliminare la 31 decembrie, detaliate în conferința de miercuri, dar propune în continuare acordarea unui dividend special aferent profitului din anul precedent și și avansează proiecte cheie, cu investiții record de 7,8 miliarde de lei.

În 2024, compania avusese un profit net de 4,2 miliarde de lei, în creștere față de anul precedent, conform rezultatelor financiare neauditate preliminare consolidate ianuarie – decembrie 2024, dar se așteaptă la un an 2025 „dificil și cu volatilitate, cu provocări fiscale și de reglementare”.

Câți bani cash are compania

Conform raportului publicat la Bursa de Valori și detaliat și conferință, compania are în prezent contractate credite purtătoare de dobânzi foarte mici în raport cu dimensiunea companiei.

Mai concret, este vorba de împrumuturi de 31,65 milioane lei, la finalul anului trecut, în creștere faţă de 25,9 milioane lei, la 31 decembrie 2024.

Compania deţinea numerar şi echivalente de numerar în valoare totală de 7,202 miliarde de lei, la sfârşitul lui 2025, în scădere cu 22%, faţă de 31 decembrie 2024, de 9,219 miliarde de lei, adică 2,017 miliarde de lei.

Conform raportului Grupul OMV Petrom a raportat o poziție netă de numerar incluzând leasing de 5,176 miliarde de lei la 31 decembrie 2025, mai mică cu 36% decât cea înregistrată la 31 decembrie 2024, de 8,076 miliarde de lei, adică s-a redus în 2025 cu aproximativ 2,9 miliarde lei.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Bucureștenii fără apă caldă și căldură vor plăti mai puțin la întreținere! Cum se calculează factura, de fapt
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor