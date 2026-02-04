OMV Petrom, profit mai mic cu 27% în 2025. Christina Verchere: „Ne așteptăm la un alt an cu provocări, cu volatilitate ridicată a prețurilor și o creștere economică lentă”

Compania controlată de grupul omonim din Austria, la care statul român deține 20,69% din pachetul de acțiuni, a anunțat că a obținut „rezultate reziliente în condițiile unei piețe volatile” și avansează proiecte cheie, cu investiții record de 7,8 miliarde de lei.

În 2024, compania avusese un profit net de 4,2 miliarde de lei, în creștere față de anul precedent, conform rezultatelor financiare neauditate preliminare consolidate ianuarie – decembrie 2024, dar se așteaptă la un an 2025 „dificil și cu volatilitate, cu provocări fiscale și de reglementare”.

Compania a menționat în ce stadiu este proiectul strategic de exploatare a gazelor de la mare adâncime din Marea Neagră, în parteneriat egal cu compania națională Romgaz, și anunțat și prelungirea fazei de explorare pentru perimetrul Neptun, cu sonda Anaconda-1 care va fi forată după forajul de dezvoltare în proiectul Neptun Deep, după acordul încheiat în urma negocierilor cu Guvernul României.

„Rezultatele noastre au evidențiat reziliența modelului de afaceri integrat”

„2025 a fost un an important pentru implementarea Strategiei 2030, an în care am obținut rezultate tangibile pentru toate proiectele noastre strategice, susținute de investiții de aproximativ 7,8 miliarde lei. Profitul net a scăzut cu 27%, ajungând la ~3 miliarde lei, fiind afectat de ajustări de depreciere pentru obligații de abandonare și pentru creșterea impozitării E&P, în timp ce rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale din 2025 a scăzut cu 10%, până la ~ 5,2 miliarde lei. Contribuția noastră la bugetul de stat prin taxe și dividende a rămas robustă, de circa 16 miliarde lei”, a declarat Christina Verchere, Director General Executiv (CEO) și președinte al Directoratului OMV Petrom.

Estimările pentru anul în curs sunt rezervate.

„Într-o piață volatilă, rezultatele noastre au evidențiat reziliența modelului de afaceri integrat, performanța activităților din downstream compensând parțial impactul prețurilor mai mici ale țițeiului. Aceste evoluții au fost vizibile mai ales în al patrulea trimestru. Ne așteptăm la un alt an cu provocări, cu volatilitate ridicată a prețurilor și o creștere economică lentă, într-un context geopolitic complex. Menținerea disciplinei stricte a costurilor si un cadru fiscal și de reglementare stabil sunt esențiale pentru a ne menține capacitatea de a executa investiții record de circa 9 miliarde lei”, a transmis Christina Verchere.

„Privind spre viitor, în condițiile in care securitatea energetică devine din ce in ce mai importantă, iar cererea de hidrocarburi se menține solidă, am ajustat mai multe ținte strategice în linie cu dinamica estimată a pieței. Ne păstram focusul pe tranziția energetică, ajustând țintele noastre de GES în contextul acestor schimbări in profilul cererii”, a conchis președintele Directoratului OMV Petrom.

Cum s-a calculat dividendul pe care îl vor încasa acționarii

În acest context, Directoratul propune acționarilor să aprobe un acordarea unui dividendul: dividend total/acțiune de 0,0578 lei, care este în scădere cu 10% față de anul anterior, cu rezultate semnificativ mai bune, din care dividend de bază de 0,0466 lei, iar dividend special de 0,0112 lei.

„În linie cu politica de dividende curentă, OMV Petrom S.A. se angajează să asigure acționarilor o rentabilitate competitivă pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv plata unui dividend de baza crescător, în concordanță cu performanță financiară și necesarul de investiții, având în vedere soliditatea financiară pe termen lung a Companiei. Într-un mediu de piață favorabil și la discreția conducerii, ar putea fi distribuite și dividende speciale, cu condiția că planurile de investiții ale Companiei să fie finanțate”, potrivit informării OMV Petrom.

Astfel, compania își menține obiectivul de a-și crește dividendul de baza pe acțiune cu 5% – 10% pe an până în 2030 și de a distribui dividende totale (de baza și speciale) între 40-70% din fluxurile de trezorerie din activitățile de exploatare în fiecare an până în 2030. Dividendele totale se estimează că vor reprezenta aproximativ 50% din fluxurile de trezorerie din activitățile de exploatare, în medie, pentru perioada 2022-2030.

Pe baza rezultatelor preliminare pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Directoratul OMV Petrom S.A. propune un dividend în valoare brută de 0,0578 lei/acțiune pentru anul financiar 2025, împărțit astfel:

0,0466 lei că dividend de baza pe acțiune, implicând o creștere de 5% comparativ cu anul precedent, la limita inferioară a intervalului de creștere de 5 – 10% menționat în îndrumare;

0,0112 lei că dividend special pe acțiune, implicând o scădere de 44% comparativ cu anul anterior.

La un calcul simplu, dacă propunerea esta aprobată în AGA, statul român ar urma să încaseze în total un dividend brut de 745.463.755 de lei pentru cele 12.897.296.810 de acțiuni pe care le deține, prin Ministerul Energiei.

Aspecte-cheie 2025

La nivelul Grupulului OMV Petrom

Profitul net a scăzut cu 27% la 3,1 miliarde lei, fiind afectat de ajustări nete de depreciere de 2,2 miliarde lei, legate în principal de obligațiile de abandonare conform principiilor convenite între OMV Petrom și statul român, precum și de ajustări de depreciere pentru activele din E&P.

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elemente speciale a fost de 5,2 miliarde lei, mai mic cu 10% față de anul precedent, în principal influențat de prețurile și volumele mai mici de țiței.

Investițiile organice au atins un nivel record de 7,7 miliarde lei, în creștere cu 23%, determinate în principal de investițiile mai mari pentru proiectul Neptun Deep. Investițiile totale au crescut la 7,8 miliarde lei, cu 9% mai mari decât anul precedent.

Contribuția la bugetul de stat a rămas stabilă, la aproximativ 16 miliarde lei.

Propunerea inițială a Directoratului privind dividendul: dividend total/acțiune (DPS): 0,0578 lei, în scădere cu 10% față de anul anterior, din care dividend de bază de 0,0466 lei, iar dividend special de 0,0112 lei.

Explorare și Producție

Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a scăzut cu 27%, ajungând la 2.174 milioane lei, în principal din cauza prețurilor și volumelor mai mici de țiței.

Producția a scăzut cu 4%, la 104,5 mii bep/zi – al doilea cel mai bun rezultat înregistrat în ultimii opt ani, cu un declin mai accentuat al producției de țiței și condensat, în timp ce producția de gaze naturale a rămas stabilă.

Costul de producție a crescut cu 9%, la 17,8 USD/bep, în mare parte atribuibil presiunilor externe, cum ar fi evoluțiile valutare și taxa pe construcții.

Rafinare și Marketing

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a rămas stabil la 2,453 milioane lei.

Indicatorul marjă de rafinare al OMV Petrom a crescut cu 35% la 12,4 USD/bbl în 2025.

Rata de utilizare a rafinăriei a scăzut la 93% față de 97% în 2024, reflectând oprirea planificată din T2/25 și provocările în aprovizionarea cu țiței din T3/25.

Vânzările totale de produse rafinate au scăzut cu 5%, la 5,5 milioane tone, în timp ce vânzările cu amănuntul au rămas la același nivel de 3,2 milioane tone.

Gaze și Energie

Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 356 milioane lei, similar cu nivelul din 2024.

Vânzările totale de gaze naturale au crescut cu 12% la 48,3 TW, cel mai mare nivel anual din 2021.

Producția centralei electrice Brazi a fost de 4,7 TWh, față de 4,9 TWh în 2024, reprezentând 9% din mixul de producție al României.

Evenimente cheie

Strategia 2030: obiectivele strategice ajustate pentru a reflecta dinamica tranziției energetice

Bugetul total de investiții de ~11 miliarde euro pentru 2022-2030 este menținut, ponderea alocată Proiectelor cu emisii reduse și zero de carbon se schimbă la ~25% (de la ~35%) și cresc investițiile în Activitățile tradiționale și Dezvoltarea regională a gazelor naturale.

Țintă de producție de hidrocarburi mai mare: ~170 mii bep/zi, susținută de investiții mai mari, facilitate de extinderea licențelor de producție.

Ținte ajustate pentru GES

Dezvoltarea regională a gazelor

România – Neptun Deep: continuarea forajului de dezvoltare, concomitent cu avansarea fabricării echipamentelor și a lucrărilor de construcție la stația de măsurare a gazelor naturale; continuarea activităților de comercializare a gazelor naturale.

Prelungirea fazei de explorare pentru perimetrul Neptun; sonda Anaconda-1 va fi forată după forajul de dezvoltare în proiectul Neptun Deep.

Bulgaria – Han-Asparuh: Campania de foraj de explorare a început în decembrie 2025, vizând forarea a două sonde. Parteneriatul s-a consolidat prin intrarea în acționariat a NewMed Energy (45%) și a companiei de stat BEH (10%).

Optimizarea activităților tradiționale

Licențele de explorare onshore au fost prelungite și s-au convenit principiile pentru prelungirea licențelor de producție în România cu 15 ani.

Descoperire de gaze naturale la Spineni, lângă Craiova.

Opriri planificate au fost efectuate cu succes în al doilea trimestru în toate segmentele de activitate: în E&P – în zona de producție Oltenia, în R&M – la rafinăria Petrobrazi și în G&E la centrala electrică Brazi.

Noua unitate de recuperare a sulfului la rafinăria Petrobrazi a fost pusă în funcțiune.

Extinderea activității în domeniul bitumului, prin două parteneriate strategice cu companii românești.

Proiecte cu emisii reduse de carbon

Au început lucrările de construcție la unitatea de combustibili sustenabil (SAF/HVO) de la Petrobrazi.

Capacități de energie electrică din surse regenerabile de 900 MW în construcție în România. Au început lucrările de construcție la cele 4 parcuri fotovoltaice (550 MW) care vor fi dezvoltate împreună cu CE Oltenia.

Achiziția unei participații de 50% într-unul dintre cele mai mari proiecte fotovoltaice din Bulgaria.

Extinderea rețelei regionale de încărcare pentru vehicule electrice la aproximativ 1.350 puncte.

Proiecte sociale:~20,5 milioane euro

Fundația OMV Petrom: ~12,5 milioane euro – acoperind educația timpurie („Start in Educație” și „Să fim prieteni!”), sănătatea timpurie (pentru „Primul pas spre sănătate” și „Cutia Bebelușului”), mediul („Verde pentru Generația Alpha”), consolidarea capacității sectorului ONG-urilor („BRAVoluntar”).

OMV Petrom: ~8 milioane euro – incluzând caravane medicale, programe educaționale („Fondul Prahova pentru Educație” și „Dăm click pe România”) și inițiative de mediu („România plantează pentru mâine”).